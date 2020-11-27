Мэр Варшавы пригрозил лишить местную полицию финансирования

27.11.2020, 20:54, Разное

…если она продолжит применять силу к протестующим.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригрозил лишить финансирования местную полицию, если она продолжит применять силу по отношению к демонстрантам, выступающим против запрета на аборты в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэрии.

«За последние десять дней полиция изменила свое отношение к жителям Варшавы. На улицах столицы произошло резкое вмешательство полиции в мирные стихийные митинги. На площади Варшавского восстания полицейские применили против демонстрантов телескопические дубинки и газ», — пояснил мэр Варшавы.

Тшасковский обязал полицейских предоставлять отчеты по каждому случаю применения силы по отношению к демонстрантам. В них должны быть ответы на следующие вопросы:

Было ли применение силы законным?

Была ли примененая сила пропорциональна обстоятельствам?

Рассматривались ли другие варианты? Если да, то какие у вас были варианты?

Почему были отклонены эти варианты?

Кто отдал приказ применить силу?

Соответствовал ли метод применения силы установленным полицейским процедурам и обучению?

Тшасковский пообещал, что в этим выходные власти города будут внимательно следить за действиями полиции на демонстрациях. Если правоохранители вновь нарушат стандарты, то он пообещал вместе с властями других польских городов рассмотреть вопрос о приостановлении финансирования полиции.

В полиции в ответ заявили, что вне зависимости от финансирования приложат все усилия, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. «Это наш главный приоритет», — сказано в ее сообщении в твиттере.

Мэр Варшавы и ранее осуждал действия полиции во время протестов. 19 ноября он заявил в твиттере: «Слезоточивый газ против женщин? Действительно, @PolskaPolicja (аккаунт полиции в твиттере — ред.)? <…> Полицейских было гораздо больше, чем протестующих». Тшасковский отметил, что оснований для применения силы не было. В полиции же утверждали, что некоторые протестующие сами нападали на полицейских, а потом говорили об агрессии со стороны правоохранителей.

Массовые протесты в Польше начались из-за решения Конституционного суда страны. Он в конце октября признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. На фоне акций польские власти отложили исполнение решения о фактическом запрете абортов.