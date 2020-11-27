 

Мэр Варшавы пригрозил лишить местную полицию финансирования

27.11.2020, 20:54, Разное

…если она продолжит применять силу к протестующим.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригрозил лишить финансирования местную полицию, если она продолжит применять силу по отношению к демонстрантам, выступающим против запрета на аборты в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэрии.

«За последние десять дней полиция изменила свое отношение к жителям Варшавы. На улицах столицы произошло резкое вмешательство полиции в мирные стихийные митинги. На площади Варшавского восстания полицейские применили против демонстрантов телескопические дубинки и газ», — пояснил мэр Варшавы.

Тшасковский обязал полицейских предоставлять отчеты по каждому случаю применения силы по отношению к демонстрантам. В них должны быть ответы на следующие вопросы:

  • Было ли применение силы законным?

  • Была ли примененая сила пропорциональна обстоятельствам?

  • Рассматривались ли другие варианты? Если да, то какие у вас были варианты?

  • Почему были отклонены эти варианты?

  • Кто отдал приказ применить силу?

  • Соответствовал ли метод применения силы установленным полицейским процедурам и обучению?

    • Тшасковский пообещал, что в этим выходные власти города будут внимательно следить за действиями полиции на демонстрациях. Если правоохранители вновь нарушат стандарты, то он пообещал вместе с властями других польских городов рассмотреть вопрос о приостановлении финансирования полиции.

    В полиции в ответ заявили, что вне зависимости от финансирования приложат все усилия, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. «Это наш главный приоритет», — сказано в ее сообщении в твиттере.

    Мэр Варшавы и ранее осуждал действия полиции во время протестов. 19 ноября он заявил в твиттере: «Слезоточивый газ против женщин? Действительно, @PolskaPolicja (аккаунт полиции в твиттере — ред.)? <…> Полицейских было гораздо больше, чем протестующих». Тшасковский отметил, что оснований для применения силы не было. В полиции же утверждали, что некоторые протестующие сами нападали на полицейских, а потом говорили об агрессии со стороны правоохранителей.

    Массовые протесты в Польше начались из-за решения Конституционного суда страны. Он в конце октября признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. На фоне акций польские власти отложили исполнение решения о фактическом запрете абортов.

    Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    03.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: как это было

    17.10 / Мнение: Русское вино взбирается на третью полку

    25.09 / Анастасия Волочкова отозвала иск к Дане Борисовой, назвавшей ее «алкоголичкой»

    24.10 / Мнение: Чернокожий Золушек, взлом с подменой сим-карты и снова туалетная бумага

    03.11 / Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма

    13.11 / Они озверели

    27.10 / Мнение: Как напряженность между США и ИРИ влияет на Южную Азию

    26.09 / Почему умирает Инстаграм – Личное мнение

    19.09 / Мнение: ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА – 3

    11.08 / В Белоруссии некоторые силовики сдаются протестующим

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    Яндекс.Деньги - 410011013132383
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска