 

Садовый заявил, что на выборах мэра Львова против него совместно действовали Порошенко и Медведчук

27.11.2020, 20:50, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью изданию “Бабель”, опубликованном 27 ноября, заявил, что во время выборов городского головы против его кандидатуры действовали нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук.

“Петр Алексеевич очень много времени провел во Львове во время избирательной кампании. Была задействована вся топ-номенклатура “Европейской солидарности” – приезжали [экс-секретарь СНБО Александр] Турчинов, [бывший генпрокурор Юрий] Луценко, [нардеп от ЕС Алексей] Гончаренко и многие депутаты. Все ходили и рассказывали, какой Садовый плохой. В одном ключе работали каналы, подчиненные Медведчуку, и каналы, на которые имеет влияние “Евросолидарность”, – отметил Садовый.

Как уточнил мэр, телеканалы, связанные с Порошенко и Медведчуком, повторяли одни и те же новости и фейки о нем.

Садовый победил во втором туре выборов мэра Львова. Он набрал 62,25% голосов. Его конкурент от “Европейской солидарности” Олег Синютка получил 37,75% голосов избирателей.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Украина подчеркнула общий с ЕС подход к оценке ситуации в Белоруссии

28.07 / Иностранные IT-компании могут обязать открывать представительства в России

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

16.09 / Украина решила запретить импорт картофеля из России

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

28.09 / Парк “Киото” пострадал от коррупции дважды – Борислав Береза прокомментировал строительство нового ТРЦ

27.08 / В фирменном браузере Apple Safari обнаружена брешь

16.07 / Продажи нового кроссовера Haval H6 стартуют в августе

19.07 / Умер заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров

26.09 / Соловьев раскритиковал дипломатический язык Парижа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска