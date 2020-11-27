Садовый заявил, что на выборах мэра Львова против него совместно действовали Порошенко и Медведчук

27.11.2020, 20:50, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью изданию “Бабель”, опубликованном 27 ноября, заявил, что во время выборов городского головы против его кандидатуры действовали нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук.

“Петр Алексеевич очень много времени провел во Львове во время избирательной кампании. Была задействована вся топ-номенклатура “Европейской солидарности” – приезжали [экс-секретарь СНБО Александр] Турчинов, [бывший генпрокурор Юрий] Луценко, [нардеп от ЕС Алексей] Гончаренко и многие депутаты. Все ходили и рассказывали, какой Садовый плохой. В одном ключе работали каналы, подчиненные Медведчуку, и каналы, на которые имеет влияние “Евросолидарность”, – отметил Садовый.

Как уточнил мэр, телеканалы, связанные с Порошенко и Медведчуком, повторяли одни и те же новости и фейки о нем.

Садовый победил во втором туре выборов мэра Львова. Он набрал 62,25% голосов. Его конкурент от “Европейской солидарности” Олег Синютка получил 37,75% голосов избирателей.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.