 

Швец: С приходом Байдена позитивом будет возрождение “вашингтонского обкома”. Зеленскому целительные пинки из-за океана жизненно необходимы

27.11.2020, 20:50, Новости дня

Человечеству предстоит пережить суровое испытание: в осязаемой перспективе из информпространства уйдет Дональд Трамп. Будучи американским президентом, нарциссом и троллем в одном лице, он сфокусировал на себе всеобщее внимание, и отвыкать от этого будет тяжело обеим сторонам: и Трампу, и зрителям. Какое-то фантомное взаимное нащупывание еще какое-то время продлится, но это не то, совсем не то.

Украины во время президентства Трампа в американской повестке было с избытком, один “украинский” импичмент чего стоит, да и Хантер Байден отныне навеки ассоциируется с нашей прекрасной родиной, хотя не такой славы для нее нам бы хотелось. Зато с приходом папы Байдена в Белый дом появляется надежда, что Украина и Америка займут в делах друг друга более приятное и полезное место.

Судя по именам тех, кто будет в новой администрации заниматься вопросами национальной безопасности и внешней политики, многоуважаемые стратегические партнеры не потребуют значительного времени для вхождения в курс дел и длительной наработки позиции по отношению к Украине и смежным территориям. Хотя, безусловно, ситуация со времен вице-президентства Байдена сильно изменилась, и уже только поэтому не стоит от него ожидать, как говорит сам победитель выборов, чего-то вроде третьего срока Барака Обамы.

Трампизация американо-украинских отношений привела к тому, что с нашей стороны главные усилия прилагались, чтобы не вляпаться в какую-то историю с Руди Джулиани, личным адвокатом и доверенным лицом президента США, неустанно впутывающего Трампа в новые скандалы в ходе попыток выпутать из предыдущих. 45-го президента упоминания Украины злили не меньше, чем рассказы о его умилительном отношении к Путину. С учетом общего качества политики Ермака – Зеленского, может, и слава богу, что на этом направлении не нагромоздили много всего удивительного, людям Байдена меньше разгребать. И безусловно, позитивным моментом будет возрождение “вашингтонского обкома”, уж кому-кому, а Владимиру Зеленскому целительные пинки из-за океана просто жизненно необходимы.

С возвращением пристального внимания Соединенных Штатов к внешнему миру и нашим обстоятельствам в частности появляется перспектива Украине обзавестись наконец под тлетворным влиянием Белого дома более ясным представлением о собственном месте в регионе, о динамике здешних процессов и уточнить в этой связи контуры внешней и внутренней политики. Уже очевидно, что хитро наивная идея убедить Владимира Путина разделить лавры миротворца с новым украинским руководством приказала долго жить. А на ней – и, похоже, только на ней – основывались высокие ожидания Владимира Зеленского от собственного президентства.

Сейчас же все указывает на то, что Россия не только не будет двигаться навстречу. Путинский режим на глазах все больше ужесточается, а в Беларуси мы наблюдаем откровенное остервенение, с благословения и при полной поддержке Кремля, который движется в том же направлении. Роль Украины как показательного врага, где в Киеве якобы создан центр ЦРУ по дестабилизации, как заявил недавно Лукашенко, только возрастает. Раз уж так, эту роль следует нести сознательно и с честью.

С другой стороны, развеялись постмайданные иллюзии, помахала рукой надежда побыстрее выбраться из-под огня под европейский экономический и натовский военный зонты, сдать тяжелую ответственность за судьбу страны в более надежные руки. Нет, только сами, и сами надолго. Власти очень не хватает трезвого осознания на этот счет. Впрочем, ей не хватает всего. Опять вся надежда на дядюшку Джо.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

01.10 / Mitsubishi Eclipse Cross стал одним из бестселлеров в России

29.08 / Анонсирован новый запуск «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова»

05.10 / Винник и Шоптенко покинули “Танцы со звездами” из-за дисквалификации

05.08 / У динозавра был впервые обнаружен рак

14.10 / Зеленский подтвердил встречу с руководством MI-6

11.08 / Богдан: Расцениваю поджог моей Tesla как угрозу от власти

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

06.09 / Обозреватель WP – «Боже, храни наши войска» — армия не поможет Трампу сохранить власть силой

26.10 / Как раньше не будет — Трамп заставил ЕС повзрослеть и бороться за свой суверенитет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска