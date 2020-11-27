Швец: С приходом Байдена позитивом будет возрождение “вашингтонского обкома”. Зеленскому целительные пинки из-за океана жизненно необходимы

27.11.2020, 20:50, Новости дня

Человечеству предстоит пережить суровое испытание: в осязаемой перспективе из информпространства уйдет Дональд Трамп. Будучи американским президентом, нарциссом и троллем в одном лице, он сфокусировал на себе всеобщее внимание, и отвыкать от этого будет тяжело обеим сторонам: и Трампу, и зрителям. Какое-то фантомное взаимное нащупывание еще какое-то время продлится, но это не то, совсем не то.

Украины во время президентства Трампа в американской повестке было с избытком, один “украинский” импичмент чего стоит, да и Хантер Байден отныне навеки ассоциируется с нашей прекрасной родиной, хотя не такой славы для нее нам бы хотелось. Зато с приходом папы Байдена в Белый дом появляется надежда, что Украина и Америка займут в делах друг друга более приятное и полезное место.

Судя по именам тех, кто будет в новой администрации заниматься вопросами национальной безопасности и внешней политики, многоуважаемые стратегические партнеры не потребуют значительного времени для вхождения в курс дел и длительной наработки позиции по отношению к Украине и смежным территориям. Хотя, безусловно, ситуация со времен вице-президентства Байдена сильно изменилась, и уже только поэтому не стоит от него ожидать, как говорит сам победитель выборов, чего-то вроде третьего срока Барака Обамы.

Трампизация американо-украинских отношений привела к тому, что с нашей стороны главные усилия прилагались, чтобы не вляпаться в какую-то историю с Руди Джулиани, личным адвокатом и доверенным лицом президента США, неустанно впутывающего Трампа в новые скандалы в ходе попыток выпутать из предыдущих. 45-го президента упоминания Украины злили не меньше, чем рассказы о его умилительном отношении к Путину. С учетом общего качества политики Ермака – Зеленского, может, и слава богу, что на этом направлении не нагромоздили много всего удивительного, людям Байдена меньше разгребать. И безусловно, позитивным моментом будет возрождение “вашингтонского обкома”, уж кому-кому, а Владимиру Зеленскому целительные пинки из-за океана просто жизненно необходимы.

С возвращением пристального внимания Соединенных Штатов к внешнему миру и нашим обстоятельствам в частности появляется перспектива Украине обзавестись наконец под тлетворным влиянием Белого дома более ясным представлением о собственном месте в регионе, о динамике здешних процессов и уточнить в этой связи контуры внешней и внутренней политики. Уже очевидно, что хитро наивная идея убедить Владимира Путина разделить лавры миротворца с новым украинским руководством приказала долго жить. А на ней – и, похоже, только на ней – основывались высокие ожидания Владимира Зеленского от собственного президентства.

Сейчас же все указывает на то, что Россия не только не будет двигаться навстречу. Путинский режим на глазах все больше ужесточается, а в Беларуси мы наблюдаем откровенное остервенение, с благословения и при полной поддержке Кремля, который движется в том же направлении. Роль Украины как показательного врага, где в Киеве якобы создан центр ЦРУ по дестабилизации, как заявил недавно Лукашенко, только возрастает. Раз уж так, эту роль следует нести сознательно и с честью.

С другой стороны, развеялись постмайданные иллюзии, помахала рукой надежда побыстрее выбраться из-под огня под европейский экономический и натовский военный зонты, сдать тяжелую ответственность за судьбу страны в более надежные руки. Нет, только сами, и сами надолго. Власти очень не хватает трезвого осознания на этот счет. Впрочем, ей не хватает всего. Опять вся надежда на дядюшку Джо.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора