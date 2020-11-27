 

Представители властей Украины непублично встречаются с крупными бизнесменами, Зеленский обещал другое – “Схемы”

27.11.2020, 20:50, Новости дня

Представители крупного бизнеса непублично проводят встречи с представителями властей Украины. Об этом идет речь в расследовании программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”).

Журналисты зафиксировали приезд в Министерство внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, бизнесменов Игоря Котвицкого, Павла Фукса, для визита они использовали так называемые автономера прикрытия – их нет в базе данных Нацполиции. В частности, Mercedes, которым пользуется Фукс, за три дня менял номера трижды.

Неформальный визит в МВД нанес и бизнесмен Игорь Коломойский. Он позже заявил, что пил с Аваковым кофе.

“Схемы” также зафиксировали предполагаемую встречу главы НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева с бизнесменом Михаилом Киперманом, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского – с бизнесменом Борисом Кауфманом.

По данным журналистов, в Офис президента Украины приезжал бизнесмен Илья Павлюк.

“Схемы” подчеркнули, что президент Владимир Зеленский обещал, что встречи представителей бизнеса и властей будут публичными, однако “продолжают непублично проводить встречи”.

2 мая 2019 года Зеленский, который уже победил на выборах президента, но еще не прошел инаугурацию, заявил в Facebook, что во время его президентства “отношения с предпринимателями будут прозрачными”.

“Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП (позже Администрацию Президента переименовали в Офис президента. – “ГОРДОН”) и скрытых от общества договоренностей… Пора всем работать на страну по прозрачным правилам”, – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2239174666332897

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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