От Черной пятницы до “зеленых” инициатив: дайджест fashion-новостей недели

27.11.2020, 20:18, Разное

Hublot

Швейцарская часовая мануфактура представила новинку, созданную совместно с дизайнером Йоджи Ямамото, – Big Bang Camo Yohji Yamamotо. “Модель Big Bang, которую Ямамото разработал вместе с Hublot, перекликается с нашими общими кодами. Камуфляжный узор в виде оригинальной конструкции украшает сапфировый циферблат и ремешок. Мотив на ремешке был выполнен с помощью технологии вулканизации, которую компания Hublot впервые представила часовой индустрии в 2019 году”, – говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе. Big Bang Camo Yohji Yamamoto выпущены ограниченной серией из 200 экземпляров.

Ulyana Sergeenko

Каждое изделие из коллекции кашемира от Ulyana Sergeenko отличает тонкая вязка, продуманный силуэт и особенное внимание к деталям. Минималистичные боди, платья-кардиганы со сложной вязкой, элегантные пелерины, брюки свободного кроя, укороченные свитеры с изображением лошадки-качалки и уютные шали – все из качественного мягкого кашемира. Модели представлены в нескольких вневременных цветах: классическом черном, благородном оттенке слоновой кости, а также в нежных пастельных оттенках розового и голубого.

Alexander Terekhov

Alexander Terekhov объявил о старте акции Black Friday. Вплоть до 30 ноября будут действовать скидки до 50% на знаковые вещи из коллекций Alexander Terekhov и Terekhov Girl, которые идеально подойдут как под самые важные события, так и отлично дополнят деловой гардероб. Акция действует на сайте rusmoda.ru, а также в бутиках Alexander Terekhov на улице Петровка и в Галереях “Времена года”.

Zenith

Zenith представил специальную серию хронографов Pilot Type 20 Blueprint, циферблат которых украшают изображения технических чертежей. Данный циферблат имеет оригинальную двойную конструкцию: на синем основании показаны различные метки и расчеты, а на сапфировом стекле белым цветом проставлены арабские цифры и логотип. Pilot Type 20 Blueprint отличает 45-миллиметровый корпус и автоматический калибр Elite 679, гарантирующий 50-часовой запас хода. На корпусе имеется табличка с уникальным номером из ограниченной серии – она равна 250 экземплярам.

Rado

Ежегодно Rado выпускает специальную серию дизайнерских часов, и в этот раз она вдохновлена новой моделью Rado True Square. Дизайнерам предоставили полную свободу действий, поэтому версии на базе одной и той же модели получились совершенно разными. Среди них – True Square Formafantasma в сотрудничестве c итальянским дизайнерским бюро FormaFantasma, True Square Undigital совместно с японским дизайнерским дуэтом YOY, а также True Square X Tej Chauhan, которые разработал британский дизайнер Тедж Чохан. Часы будут представлены на виртуальной неделе дизайна Rado в партнерстве с Dezeen.

ECCO

Бренд представил локальный лукбук в рамках запуска новой коллекции CURATED FSDX. Концепция съемки – асимметричная экспозиция, перевернутые предметы и люди в кадре как символ отличия дизайна линии от привычного ассортимента ECCO. В съемке приняли участие герои из разных сфер, известные своими креативными проектами и творческим подходом – Сергей Мезенцев, Рома Уваров, Чума Вечеринка и другие. Они же стали кураторами проекта.

Lamoda

Lamoda запустила раздел Lamoda Planet, где собрала товары, отвечающие принципам осознанного потребления. Здесь представлено более 3,5 тысяч товаров от 400 брендов, разделенных по категориям: “Recycle и инновации”, “Экосостав”, “С заботой о животных”, “Vegan”, “Сохраняя планету”, “Хочу помочь”.

Maje

Оставаться модным, несмотря на переменчивую и промозглую погоду, предлагает бренд Maje. В его осенне-зимней коллекции найдутся куртки, пальто, парки, шубы и другая верхняя одежда на любой вкус. Дополнят образ аксессуары – например, клетчатый шарф в не сдающим своим позиции модном шотландском стиле.

Pinko

Итальянский бренд продолжил эко-френдли историю в капсульной коллекции Reimagine вместе с британским дизайнером Патриком Макдауэллом, выпускником Central Saint Martins. Так появилась новогодняя капсула из прежних вещей и аксессуаров Pinko, реконструированных и переизданных в фирменных стилях креативного директора Катерины Негра и Макдауэлла. Коллаборация призвана снизить влияние индустрии на экологию благодаря переосмыслению изделий из предыдущих коллекций марки.

Hunkemöller

После Даутцен Крез, Даниэль ван Грондель и Даки Тот, нидерландский бренд объединился с немецкой моделью и телеведущей Ребеккой Мир. Основной акцент в их совместной коллекции сделан на соблазнительные и приятные на ощупь ткани – бархат и атлас, а также насыщенную цветовую палитру – цвет черной икры, красной румбы или будуарно-розовый. “Я до мурашек влюблена в каждый комплект из это коллекции, которая максимально отражает мой вкус. Но мой абсолютный фаворит – это прозрачное боди с элементами кружева”, – делится Ребекка.