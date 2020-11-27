Стало известно о подготовке визита Пашиняна в Москву
27.11.2020, 20:12, Новости дня
Начальник отдела протокола аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдуард Арутюнян посетит Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации визита армянского премьера в столицу России.
«Командировать начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Республики Армения Эдуарда Арутюняна в Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации и проведения визита премьер-министра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
О дате визита Пашиняна не сообщается.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет