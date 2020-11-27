 

Стало известно о подготовке визита Пашиняна в Москву

27.11.2020, 20:12, Новости дня

Начальник отдела протокола аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдуард Арутюнян посетит Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации визита армянского премьера в столицу России.

«Командировать начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Республики Армения Эдуарда Арутюняна в Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации и проведения визита премьер-министра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

О дате визита Пашиняна не сообщается.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Оппозиция посчитала статус нового правительства Белоруссии спорным

25.07 / В Пакистане от коронавируса вылечился 103-летний мужчина. Это один из самых пожилых выздоровевших от COVID

17.08 / Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

08.08 / Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

28.08 / Евросоюз введет санкции в отношении 20 белорусских чиновников

18.11 / Илларионов: Путин признал 10 тяжелых поражений в ситуации с Карабахом

18.09 / Кернес чувствует себя гораздо лучше – пасынок мэра

05.09 / ДТП в Одесской области: пострадали шесть человек, среди них двое детей

19.09 / Скончалась Рут Гинсбург, судья Верховного суда США

06.08 / Госдеп США объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска