Стало известно о подготовке визита Пашиняна в Москву

27.11.2020, 20:12, Новости дня

Начальник отдела протокола аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдуард Арутюнян посетит Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации визита армянского премьера в столицу России.

«Командировать начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Республики Армения Эдуарда Арутюняна в Москву с 30 ноября по 4 декабря для организации и проведения визита премьер-министра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

О дате визита Пашиняна не сообщается.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.