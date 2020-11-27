Льготники и многодетные семьи могут лишиться денег из-за нового вида мошенничества

27.11.2020, 20:10, Разное

Экономист предупредил о возможном мошенничестве при выплатах на детей по упрощенной схеме. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев считает, что Россия пока не готова переходить на такую систему выплат, пишет URA.RU.

Ранее Минэкономразвития предложило новую инициативу. По задумке представителей ведомства, справки для получения денег должны собирать не сами родители, а органы местного самоуправления. У них есть все базы и вся необходимая информация о льготниках. В ведомстве предположили, что так будет быстрее. Однако Михаил Беляев уверяет, что схема породит новые виды мошенничества.

Система нормально будет работать только в том случае, если в стране будут отлажены ограждающие от мошенничества и фейковой информации схемы. Пока же упрощенная система выплат повлечет только риски.

Михаил Беляев также заявил, что цифровая экономика и современные средства связи полезны, но только если информация конфиденциальна, а в России с защитой персональных данных пора дела обстоят не очень. Ну, как говорится, хотелось, как лучше…

Ранее “Дни.ру” писали, что граждане России могут остаться без пенсий из-за нововведений.