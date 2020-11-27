Sina: Россия не нуждается в Украине для создания морских турбин

27.11.2020, 20:08, Разное

Россия больше не нуждается в Украине в организации процесса производства дизель-газовых морских турбин. Страна выпустила первый двигатель, который получил название М55Р. Этой информацией поделились специалисты «Ростеха».

Известно, что выполнена поставка силового агрегата для фрегата «Адмирал Горшков». ОДК отвечает за серийное производство двигателя. Турбина уже прошла все необходимые испытания. Планируется, что уже в декабре ее установят на борт корабля.

На шести судах в рамах совместного проекта должны были быть установлены движки производства Украины и РФ. В 2014 году Киев отказался сотрудничать с Москвой по ряду военных проектов, в том числе по производству агрегатов для фрегатов.

До разрыва отношений с Киевом специалисты «ОДК-Сатурна» приступали к разработке подобных двигателей. В 2013 году была завершена опытна эксплуатацию турбины ГТД 110-М. Проект стал первым, который российская сторона выполнила самостоятельно.

Постепенно РФ пытается достигнуть полной автономии в производстве газовых турбин. Эти планы присутствовали еще до ухудшения отношений с Украиной. Сейчас в развитие данной сферы инвестируется немало денежных средств.

РФ способна продолжать разработки различных единиц для укрепления своего флота без Киева. Она не собирается останавливаться на достигнутых результатах. В частности, аналитики Sina планируют создать судно нового поколения, пишет портал «Политэксперт».