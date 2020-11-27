Российская компания Inoi продает свои смартфоны со скидкой до 50%

27.11.2020, 20:08, Разное

Отечественный производитель мобильной техники Inoi объявил о существенных скидках на свои товары. По случаю «Чёрной пятницы» их можно приобрести со скидкой до 50%.

Российская компания Inoi в честь «Чёрной пятницы» объявила о снижении цен на свои смартфоны и другие устройства. В акции участвуют как сотовые телефоны, представленные четырехсимочным Inoi 244 Quattro, так и смарт-браслет Inoi Band. Также поклонники технологий отечественных разработок могут стать обладателями слайдера Inoi 249S или 289 модели с портом USB-A, позволяющим заряжать другие девайсы.

Смартфоны на распродаже представлены моделями Inoi 7 2020 или Inoi 5 2021. Официальный сетевой магазин компании сообщает, что успеть приобрести любой из представленных по акции гаджетов можно включительно по 29 ноября. Браслет, обычно стоящий порядка 2,5 тысячи рублей, можно купить наполовину дешевле, как и Inoi 244 Quattro или Inoi 249S, ценник которых в другие дни равен соответственно 1,5 и 2,5 тысячи. 500 рублей можно сэкономить, приобретая Inoi 5 2021 за 4490 рублей. Владельцем Inoi 7 2020 с такой же выгодой, за 4990 рублей. Inoi 289 подешевел на две сотни, до 1520 рублей.

При этом смартфоны российской компании обладают актуальными для рынка характеристиками. Так, компактный INOI 5 2021 с 5,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 работает на десятой версии операционной системы Android. Он поддерживает сразу две сим-карты, 3G и 4G (LTE), тыльная камера в устройстве получила разрешение в 5 мегапикселей, фронтальная – 2. Оперативная память смартфона составляет 2 гигабайта, встроенная – 16. Более оснащенный Inoi 7 с IPS-дисплеем в 6.22 дюйма и HD Incell bright screen оснащен 8-мегапиксельным основным объективом и аккумулятором мощностью в 3 тысячи мАч.