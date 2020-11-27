Ученые рассказали об опасности дефицита витамина В2

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27.11.2020, 20:08, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных влиянию витамина В2 на здоровье людей. Его итоги показали, что дефицит данного компонента рациона может быть очень опасным для человека.
Как объяснили ученые, витамин В2, также называемый рибофлавином, имеет антиоксидантные свойства, позволяющие ему производить нейтрализацию свободных радикалов и облегчать процесс окислительных повреждений, вызванных рядом заболеваний. Немаловажен факт, что выработка данного компонента организмом не производится, поэтому его источником может быть только пища. По словам исследователей, дефицит витамина В2 провоцирует увеличение уровня свободных радикалов, приводящее со временем к повреждению тканей и клеток. Это, в свою очередь, ведет к преждевременному старению и развитию онкозаболеваний и сердечно-сосудистых болезней, диабету и деменции. Нехватку риболавина эксперты связывают с фактором повышенного окислительного стресса, приводящего к целому спектру проблем в человеческом организме. Так, нехватка этого витамина ухудшает работу пищеварительной и эндокринной систем, может вызвать мигрени, выпадение волос, угловой стоматит и катаракту.

Специалисты напомнили, что витамин В2 содержат в себе рыба, молоко и сыр, зеленые овощи, фрукты, крупы и злаки. При этом рибофлавин не обладает ощутимыми побочными эффектами, ведь его избыточное количество может выводиться из организма естественным путем. Учитывая вышесказанное, исследователи советуют включать в свой рацион питания продукты, содержащие витамин В2, во избежание проблем со здоровьем. Об этом пишет The Star.



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