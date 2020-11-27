Кабмин заложил в дефицитный бюджет 300 млн рублей на виртуальные концерты

27.11.2020, 20:00, Разное

Правительство заложило в бюджет на 2021-2022 годы 300 млн рублей на создание виртуальных концертных залов в городах России. Это следует из приложения 33 к закону о федеральном бюджете, принятом накануне депутатами Госдумы.

Всего в год субъекты федерации получат по 150 млн рублей. В 2021 году больше всего денег на создание виртуальных концертных залов получат Белгородская область (более 9 млн), Иркутская область, Бурятия, Марий Эл, Алтайский край, Костромская, Ярославская и Нижегородская области. В 2022 — Крым, Оренбургская, Иркутская Томская и Тамбовская области.

Графа о создании виртуальных концертных залов соседствует с таблицей о распределении денег на социальные выплаты безработным (122 млрд руб. в 2021 году), инвалидам (40 млн руб. в 2021 году), донорам (более 9 млрд руб. в 2021 году), на устройство детей из детских домов (1,3 млрд руб. в 2021 году), и семьям военнослужащих (892 млн руб. в 2021 году).

Накануне проект бюджета на 2021–2023 годы согласовали депутаты Госдумы. В ближайшие три года он будет дефицитным. В 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП), а в 2023-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Покрывать дефицит бюджета кабмин планирует за счет цен на нефть в надежде на их рост.