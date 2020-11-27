 

Кабмин заложил в дефицитный бюджет 300 млн рублей на виртуальные концерты

27.11.2020, 20:00, Разное

Правительство заложило в бюджет на 2021-2022 годы 300 млн рублей на создание виртуальных концертных залов в городах России. Это следует из приложения 33 к закону о федеральном бюджете, принятом накануне депутатами Госдумы.

Всего в год субъекты федерации получат по 150 млн рублей. В 2021 году больше всего денег на создание виртуальных концертных залов получат Белгородская область (более 9 млн), Иркутская область, Бурятия, Марий Эл, Алтайский край, Костромская, Ярославская и Нижегородская области. В 2022 — Крым, Оренбургская, Иркутская Томская и Тамбовская области.

Графа о создании виртуальных концертных залов соседствует с таблицей о распределении денег на социальные выплаты безработным (122 млрд руб. в 2021 году), инвалидам (40 млн руб. в 2021 году), донорам (более 9 млрд руб. в 2021 году), на устройство детей из детских домов (1,3 млрд руб. в 2021 году), и семьям военнослужащих (892 млн руб. в 2021 году).

Накануне проект бюджета на 2021–2023 годы согласовали депутаты Госдумы. В ближайшие три года он будет дефицитным. В 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП), а в 2023-м — 1,25 трлн рублей (1% ВВП). Покрывать дефицит бюджета кабмин планирует за счет цен на нефть в надежде на их рост.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Анастасия Волочкова похвасталась кольцом и рассказала о важной для нее дате

31.07 / Мнение: Как экономика влияет на модную бижутерию

17.11 / Мнение: Правила Эстонского клуба

30.06 / Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

26.11 / Ученые определили время упражнений для компенсации сидячей работы

01.11 / Мнение: О трёх подлинных убийцах в деле Михаила Ефремова

26.11 / Профессионализм против безумия

02.10 / Эрдоган обвинил армян во всемирном потопе

28.07 / Мнение: О конфискации сбережений среднего класса

24.09 / Мнение: Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска