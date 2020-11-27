Нападение на студентов в Польше. Полиция разыскивает гражданина Украины

27.11.2020, 19:56, Новости дня

Польская полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства нападения на двух украинских студентов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

Полиция разыскивает гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь отношение к происшествию. Пока что никто не задержан в связи с инцидентом, сказано в сообщении.

Польские правоохранители опубликовали фото мужчины.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

По данным полиции, двое граждан Украины, которым 19 лет и 21 год, получили ранения, они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Нападение произошло утром 27 ноября в одной из квартир польского города Жешув. RFM 24 сообщил, что пострадавшие украинцы снимают квартиру с третьим украинцем. Одного из раненых нашли в квартире без сознания. Второго по данным радиостанции, нашли с многочисленными ножевыми ранениями перед домом. В квартире, где они жили, полиция якобы обнаружила “явные признаки борьбы”.