SCMP – во все тяжкие — пожилые японки всё чаще попадаются на воровстве

27.11.2020, 19:54, Новости дня

Согласно полицейской статистике, число правонарушений среди пожилых японок продолжает расти — хотя общее количество преступлений в стране сейчас находится на самом низком уровне за последние 17 лет, пишет South China Morning Post. При этом люди в возрасте 65 лет и старше составляют уже четверть всего населения Японии. По мнению экспертов, на преступления их может подталкивать не только бедность, но и психологические проблемы — например, чувство одиночества или скука, говорится в статье.



Reuters

Согласно ежегодному статистическому отчёту, который опубликовало недавно Министерство юстиции Японии, общее количество арестов в стране на протяжении последних 17 лет продолжало неуклонно снижаться — в прошлом году их было всего 192,6 тыс. А общее число зарегистрированных в стране преступлений за тот же период составило 748,5 тыс. И это рекордно низкий показатель преступности с 1945 года, пишет South China Morning Post.

Однако эксперты всерьёз озабочены тем, что в Японии никак не идёт на спад так называемая серая волна преступности. Это явление было зафиксировано во многих развитых странах, включая Европу, ещё десять лет назад, и означает рост количества противоправных действий, совершаемых пожилыми людьми. И последняя статистика тревожит власти, поскольку наглядно демонстрирует рост магазинных краж, совершаемых пожилыми людьми. Причём большинство из них — дело рук пожилых женщин, и зачастую их можно назвать рецидивистами, так как это уже не первое их правонарушение, говорится в статье.

Хотя дела о кражах в целом составляют менее половины от общего числа зарегистрированных в Японии преступлений, именно кражи послужили причиной для задержания 70% арестованных в возрасте 70 лет и старше, отмечает South China Morning Post. Общее количество задержанных пожилых людей за год составило 42 463, при этом треть из них составляли женщины в возрасте 65 лет и старше. И девять из каждых 10 женщин были арестованы именно за кражу, поясняется в статье.

Как полагает Шиничи Ишизука, профессор права и директор Исследовательского центра криминологии Киотского университета Рюкоку, рост числа преступлений, совершаемых пенсионерами, вызван целым рядом факторов. Однако зачастую это означает, в первую очередь, попытку пожилых людей привлечь к себе внимание, подчёркивает эксперт.

Значительную часть этих правонарушений, как выясняется, совершают пожилые люди, супруги которых уже умерли, а дети переехали и создали собственные семьи, и у них нет времени часто навещать родителей, которые начинают страдать от одиночества. «Проще говоря, раньше они вели занятую и полноценную жизнь, но внезапно им стало нечем себя занять. Они изолированы, они часто находятся в депрессии, и для некоторых это способ добиться внимания», — пояснил Ишизука в интервью South China Morning Post.

В пользу этого предположения свидетельствует и тот факт, что, согласно статистике, опубликованной Министерством юстиции, рекордные 48,8% всех обвиняемых были рецидивистами и подвергались аресту уже не впервые, отмечается в статье.

Но конечно, среди пенсионеров встречаются и те, кто вынужден идти на кражу, чтобы получить хоть какие-то средства для покупки еды и пережить ещё один день. Причём в ближайшее время ситуация может ещё больше ухудшиться, поскольку пандемия продолжается, оказывая негативное влияние на обстановку на рынке труда, поясняется в статье.

В результате пенсионеры, которые раньше устраивались на работу с частичной занятостью, чтобы получить хотя бы небольшие дополнительные карманные деньги в дополнение к своим скудным пенсиям, обнаруживают, что даже среди привычных низкооплачиваемых вакансий свободных мест для них уже практически нет, пишет South China Morning Post.

Проблема также заключается в том, что в Японии более 25% от общего населения в 126 миллионов человек составляют люди в возрасте 65 лет и старше — а уже к 2050 году, согласно прогнозам, доля пожилых будет составлять уже треть, говорится в статье. В связи с этим Министерство юстиции решило запустить специальный исследовательский проект, который должен помочь лучше понять причины сегодняшних проблем и предотвратить волны «серой преступности» в будущем, пишет South China Morning Post.

А полицейские управления в тех районах Японии, где было зафиксировано значительное количество преступлений, совершённых пожилыми людьми, разработали специальные анкеты для опроса преступников. Однако до настоящего момента правительством не было организовано никаких всеобъемлющих кампаний, направленных на решение этой проблемы, заключает автор.