Мнение: В ожидании необходимых условий

27.11.2020, 19:22, Разное

В ожидании необходимых условий

Глава украинского Генштаба прокомментировал возможность наступления в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ генерал-полковник Хомчак, славный сидением в кустах под Иловайском, заявил, что Генштаб не видит возможности силового решения вопроса Донбасса:

"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу, и Генштаб ВСУ также. Силовой вариант невозможен по трем причинам:

1. Украина якобы нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов: Сразу будет много жертв среди гражданского населения: ни одна цивилизованная страна нас не поддержит;

2. Будут серьезные жертвы среди военных;

3. Страна-оккупант Россия возьмет количеством, так как сейчас она имеет больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия".

Такие заявления являются следствием оживившихся разговоров о том, что ВСУ этой зимой могут пойти на силовую эскалацию, вероятность которой повышается в свете вероятной победы Байдена на выборах президента США и показательной истории с Карабахом, когда «не имеющий силового решения конфликт» вполне себе в лоб решали именно силовым путем.

Разумеется, такого рода заявления делались и ранее, и не только Хомчаком. Во времена Порошенко Генштаб ВСУ и МОУ также отрицали наличие наступательных планов на Донбассе, хотя на фоне официального отрицания предпринимались локальные действия по захвату «нейтралки» и планировались более серьезные наступательные действия, некоторые из которых периодически утекали в сеть благодаря различным утечкам, организованным украинскими хакерами или донбасскими спецслужбами. На все подобные утечки командование ВСУ заявляло, что все это фейк и ничего такого ВСУ не планируют. На деле, было бы странно, если бы Генштаб не планировал вероятные сценарии, которые он может предложить политическому руководству, если будет принято решение решать вопрос силой. В случае с тем же Карабахом Генштаб Азербайджанской армии наверняка имел различные планы наступательных операций, один из которых и был реализован при помощи Турции осенью 2020-го года, когда политическая обстановка вокруг Армении и Карабаха позволила сделать из «не решаемого военным путем конфликта» вполне решаемый, который позволил Азербайджану прирасти территорией, хотя и не привел к полному захвату НКР.

Собственно, даже в заявлениях Хомчака можно заметить оговорку про то, что необходимо, чтобы «сложились условия». Из этого следует, что планирование наступательных операций идет, но пока обстоятельства им не благоприятствуют, в первую очередь, ввиду более чем вероятного задействования войск Южного военного округа для недопущения ликвидации ДНР и ЛНР силовым путем. Так как Генштаб ВСУ расценивает такое вмешательство как весьма вероятное, не питая особых иллюзий по поводу результатов прямого столкновения войск ЮВО с войсками группировки ВСУ на Донбассе, в ход идет риторика про необходимость «изменить условия».

Тут есть два пути. Либо добиться гарантий невмешательства России в ход операций на Донбассе (что подразумевает более активное вовлечение НАТО в конфликт и более сильное давление на Россию, чтобы она либо слилась на Донбассе, либо продемонстрировала замедленную реакцию, которая даст ВСУ достаточное время для достижения оперативных результатов). Либо нарастить группировку на Донбассе до таких значений (в том числе с задействованием войск НАТО по образцу задействования ВС Турции в ходе боевых действий в Карабахе), чтобы уже на первом этапе гарантировать достижение решительных результатов в первые дни наступления, обесценив возможные контрмеры ВС РФ.

На текущий момент ни того, ни другого Украина добиться не может, но в среднесрочной перспективе, при наличие политического решения, попытки изменить оперативный баланс на Донбассе вполне возможны, особенно, если Вашингтон будет заинтересован во вскрытии фронта на Донбассе в интересах общего противостояния с Россией. Стоит помнить, что наиболее интенсивные боевые действия на Донбассе шли именно при администрации Обамы-Байдена. С возвращением демократов в Белый Дом возвращается и курс «гуманитарного интервенционизма», который предусматривает более активное вовлечение ВС США в конфликты за рубежом в интересах противодействия стратегическим врагам Вашингтона.

И вот тут адепты повторения на Донбассе операции «Олуя» или недавней операции Азербайджана в Карабахе вполне могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны сменившегося военно-политического руководства США, которое легко закроет глаза на нарушения международного гуманитарного права, не будет считать существенным моментом ожидаемые потери ВСУ и может предпринять серьезные усилия, чтобы попытаться полностью или частично сковать потенциальную реакцию России на наступление ВСУ на Донбассе.

Пока что эти планы в режиме ожидания, так как в Киеве ждут формальной передачи власти в Вашингтоне, хотя попытки понравиться Байдену и Ко предпринимаются уже сейчас. И вот уже после смены власти в США (если она-таки произойдет и Трамп будет низвергнут) потенциал «формирования необходимых условий», очевидно, будет возрастать, тем более, что дипломатическая альтернатива урегулирования через Минские соглашения Украину в принципе не интересует, сколько бы ни говорилось про их «безальтернативность». И если «условия изменятся», то с точки зрения «партии войны» альтернатива вполне себе существует.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/v-ozhidanii-neobkhodimykh-usloviy/ – цинк