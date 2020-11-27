 

Тегеран заподозрил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

27.11.2020, 19:19, Новости дня

В смерти иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», – цитирует Зарифа ТАСС.

В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого.



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