Тегеран заподозрил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
27.11.2020, 19:19, Новости дня
В смерти иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде прослеживается след Израиля, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», – цитирует Зарифа ТАСС.
В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого.
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