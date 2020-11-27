Вирусолог назвал особенности крымской вакцины от коронавируса

27.11.2020, 19:19, Новости дня

Вакцина от коронавируса, разработанная крымскими учеными, действует при помощи синтеза матричных рибонуклеиновых кислот (МРНК) возбудителя, что отличает ее от вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной новосибирским центром «Вектор», сообщил доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Она отличается активным ингредиентом – МРНК. В случае прочих вакцин это либо убитый, либо ослабленный вирус или вирусные белки-пептиды, которые доставлены в клетку с помощью платформы (например, аденовируса). Как она работает: в клетку попадает эта платформа и происходит синтез МРНК, а с нее синтезируется белок, например, белок коронавируса», – рассказал эксперт Ura.ru.

Он пояснил, что МРНК распадаются в организме, не представляя опасности, в клетках же остается только белок-шип, являющийся лишь фрагментом настоящего коронавируса и совершенно безопасный. На него и вырабатываются антитела. Как отметил ученый, этот подход не новый, и подобные разработки по коронавирусу уже имеются. В то же время, сообщил Аграновский, пока нет ни одной вакцины на основе МРНК.

В октябре ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции. Она состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела.

Тем временем стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».