 

Лукашенко обнародовал сводки от КГБ из Европы

27.11.2020, 19:18, Разное

Благодаря Александру Лукашенко стало понятно, о чем говорят партнеры из Евросоюза и США. Информацию получили в КГБ Белоруссии.

В переговорах шла речь о том, чтобы ослабить влияние Москвы на Украине и в Молдове и способствовать перетягиванию этих стран на сторону Североатлантического альянса.

“Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы… В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции”, – процитировал европейских и американских партнеров Александр Лукашенко.

Также участники беседы упомянули “Восточное партнерство”. По их мнению, Украину и Молдову можно заинтересовать этим, чтобы переманить к себе. Также стороны надеются, что протесты в Белоруссию помогут ослабить Москву, пишет “Царьград”.

Что касается действий США, то, судя по разговору, они хотят свергнуть ее или хотя бы ограничить власть. В самой России США хотят увеличить власть на местах и ограничить центральные полномочия. Министры иностранных дел каких европейских стран разговаривали между собой, не известно. Однако вектор их работы теперь стал ясен.

Ранее “Дни.ру” писали, что белорусский президент Александр Лукашенко отказался возглавлять страну при новой Конституции.



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