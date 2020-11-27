Песков объяснил появление Путина на людях без маски

27.11.2020, 19:18, Разное

СМИ распространили кадры с визита Владимира Путина в Нижегородскую область. На них видно, что президент не только не надел защитную маску, но и не соблюдал социальную дистанцию. Также глава государства здоровался за руки с подчиненными.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось объяснять, почему Путин не соблюдал меры безопасности. По словам представителя Кремля, переживать за здоровье главы государства не стоит, поскольку об эпидемиологической безопасности подумали заранее.

Какие меры безопасности были предприняты до встречи в Нижегородской области, Дмитрий Сергеевич говорить отказался. “Нет, не мог бы”, – сказал пресс-секретарь. При этом он согласился, что президент должен подавать пример гражданам.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 17 декабря. Впервые ее формат будет изменен из-за пандемии коронавируса. Журналисты пообщаются с президентом по видеосвязи. Глава государства будет находиться в резиденции Ново-Огарево, а представители СМИ – в Центре международной торговли.