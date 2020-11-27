Учёный объяснил, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

27.11.2020, 19:16, Разное

Распространившаяся по всему миру коронавирусная инфекция иногда заражает в одной семье не всех ее членов. Российский учёный Сергей Балахонов объяснил, почему в ряде случаев так происходит.

Процесс инфицирования проанализировал доктор медицинских наук, профессор и директор Иркутского НИПИ Сибири и Дальнего Востока. Сергей Балахонов пояснил о причинах сохранения здоровья некоторыми членами одной семьи при заражении внутри нее. Во-первых, у SARS-CoV-2 меньшая заразность, чем у вируса обычного гриппа. Поэтому иногда простая изоляция заражённого отдельно от остальных и дезинфекция мест общего пользования с УФ-рециркуляторами может быть достаточной для преодоления заболевания. Также следует учитывать разную чувствительность людей к микрочастицам вируса, сформированную индивидуальным иммунным статусом.

При наличии врожденного неспецифического иммунитета тоже возникнут препятствия для патогеннов. Например, это может быть повышенное содержание лизоцима или других ферментов на слизистых оболочках. Они уничтожают проникнувшие в организм респираторные вирусы и не дают возможности попасть в него новой инфекции. Кроме того, инфицирования не происходит из-за противостояния клеток памяти в случае вторичного попадания к родственникам-контактерам.

При этом профессор акцентирует внимание на вероятности заражения вне семьи, от других заболевших. Каким бы ни был сильным иммунитет, он всегда может быть подорван инфекцией. Заражение может произойти в общественных местах, в транспорте и т.д. Для того, чтобы этого не произошло, следует соблюдать правила безопасности, санитарные нормы и социальное дистанциирование.