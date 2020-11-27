 

Названы самые смертоносные подлодки в мире

27.11.2020, 19:16, Разное

Журналисты из США назвали подлодки, которые являются самыми смертоносными в мире. В перечень попали только суда, принадлежащие РФ и Штатам.
Американские ВМС насчитывают 24 подлодки типа «Огайо». Они способны запускать баллистические ракеты UGM-133 Trident II D5. На борту также находятся ракеты Ohio, которые зачастую используются в качестве оружие первого удара.

У США также имеются планы по созданию подводных лодок типа «Колумбия». Они по габаритам крупнее предшественников. На их борту могут располагаться 16 ракет Trident II D5. В основе судов нового типа лежит технология ударных подлодок класса «Вирджиния». Строительство кораблей планируется начать уже в следующем году. Через десять лет в эксплуатацию должно быть введено первое такое судно.

Если говорить о российской стороне, но она предпочитает строить флот, состоящих из баллистических подводных лодок. Они создаются в рамках проекта 955А «Борей». По габаритам судно больше, нежели два вышеназванных. Речь идет о самой тихой российской подлодке, на которой есть баллистические ракеты.

Также у РФ имеются подлодки «Дельфин» с баллистическими ракетами. Они являются основной отечественного флота. На платформе находится 16 жидкотопливных баллистических раке «Синева». Каждая из них несет 4-8 боеголовок.

Россия создает подлодки «Ясень». Она имеет крылатые ракеты в количестве 32 единиц. Их дальность составляет 2,5 тысячи километров. Эти лодки для американской стороны представляют большую угрозу, пишет портал Newinform.



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