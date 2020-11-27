 

Кети Топурия призналась, что сильно поправилась во время второй беременности

27.11.2020, 19:16, Разное

Популярная российская певица Кети Топурия в интервью призналась, что сильно поправилась во время второй беременности. В то же время артистка не переживает по поводу того, что не сможет сбросить лишние килограммы после родов, поскольку с процессом похудения никогда не возникало проблем.
Кети Топурия находится на восьмом месяце беременности. В скором времени она родит малыша от своего новоиспеченного супруга Льва Деньгова. Пара официально оформила отношения 20 ноября. К предстоящим родам солистка группы «А-Студио» относится спокойно, всю беременность она наслаждается своим состоянием.

По словам Топурии, она никак не ограничивает себя в питании. За первую беременность певица набрала меньше килограммов. Сейчас, когда продолжается пандемия, знаменитость в основном сидит дома. Поскольку отсутствует много дел, Топурия часто ест.

На работу знаменитость планирует вернуться через два месяца после родов. Даже во время беременности они не оставляла занятие музыкой. Недавно состоялась премьера песни «Се Ля Ви». Также Топурия успевает уделять достаточно внимания своей дочери Оливии, которая появилась на свет в первом браке.

Солистка группы «А-Студио» верит во все приметы, поэтому заранее не покупает детские вещи. Топурия только обставила комнату для малыша, а одежду и игрушки приобретет уже после его появления на свет.



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