 

Лили Поттер признана самой популярной литературной мамой

27.11.2020, 19:15, Новости дня

Мать Гарри Поттера Лили стала самой популярной мамой среди литературных персонажей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом ЛитРес и онлайн-кинотеатром к Дню Матери.

«Самой популярной мамой, по мнению опрошенных, оказалась Лили Поттер из цикла книг о приключениях Гарри Поттера, пожертвовавшая жизнью ради сына. Книгой, сильнее всего напоминающей о детстве были признаны знаменитые «Денискины рассказы» Виктора Драгунского», – рассказали ТАСС в пресс-службе ЛитРес.

Маме Гарри Поттера пользователи отдали 36,5% голосов, На втором месте оказалась мама Дяди Федора Римма из произведений Эдуарда Успенского (29,3%). На третьем месте вновь оказалась персонаж из мира Джоан Роулинг – Молли Уизли (26%) – мама Рона.

Лили Поттер стала также лидером в рейтинге мам-киногероинь. Несмотря на малое количество экранного времени у Лили Поттер, 41% отдали голоса за нее. «Ее трагическая смерть и любовь, сумевшая защитить сына до самого его совершеннолетия», – отметили в пресс-службе. Мать Драконов – Дейенерис Таргариен из сериала «Игра Престолов» – расположилась на втором месте с 33% голосов, третье место респонденты (32%) отдали слонихе, приютившей мамонтенка, из советского мультфильма «Мама для мамонтенка». В опросе приняли участие 1 тыс. человек.

День Матери отмечается в РФ 29 ноября.



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