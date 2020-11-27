«Смотрящий со связями в ФСБ»

27.11.2020, 19:08, Разное

На Урале полиция год волокитит дело о гибели пенсионерки под колесами Porsche Cayenne. Публикуем текст, из-за которого могли сжечь автомобиль журналиста Znak.com.

ЗАЯВЛЕНИЕ «НОВОЙ»

После этой публикации на редакцию Znak.com, по словам журналистов, выходили влиятельные люди, которые пытались узнать источники и договориться об удалении материала. Но продавить журналистов – не удалось.

Теперь их имущество решили жечь.

Ни Znak.com, ни «Новая газета» не утверждают, что поджог автомобиля Малковой связан именно с расследованием о ДТП. Однако именно из-за этого текста на редакцию оказывалось беспрецедентное давление.

Редакция «Новой» не только публикует материал коллег, но и направляет запрос в ГУ МВД по Челябинской области: почему приостановлено расследование гибели 80-летней женщины под колесами Porsche Cayenne? Ответ ждем в установленные сроки.

В Челябинской области сотрудники полиции больше года занимаются расследованием дела о ДТП в Еткульском районе, когда днем 5 августа прошлого года водитель Porsche Cayenne на большой скорости буквально разорвал пополам 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Тогда водитель бросил машину и якобы сбежал с места аварии. Позже его задержали, но затем отпустили, так как он заявил, что за рулем его не было. Из социальных сетей при этом исчезла практически вся информация об аварии, в том числе из официальной группы УГИБДД по Челябинской области, где ежесуточно выкладывают сводку ДТП, тем более со скрывшимися с места аварий водителями. По данным Znak.com, возможный виновник — представитель криминального мира.

Смертельная авария в Етульском районе произошла в 14:25 5 августа 2019 года на 46-м километре дороги Челябинск — Троицк. Как говорилось в официальном комментарии УГИБДД по Челябинской области, данном региональным СМИ, неустановленный водитель, управляя автомобилем Porsche Cayenne, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП гражданка 80 лет, жительница города Еманжелинска, скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся и был объявлен в розыск.

Тогда же в СМИ, в частности на сайте 1obl.ru, появилась фотография белого Porsche Cayenne с затертыми номерами с места аварии — на зеркале видны брызги крови, передний бампер разбит от удара. Фото не подписано, но оно явно предоставлено сотрудниками Госавтоинспекции, которые и комментировали новость официальному телеканалу правительства Челябинской области. Этот же автомобиль с открытой водительской дверью выложили на видео в соцсетях очевидцы. Судя по опубликованным кадрам, женщину сбили на большой скорости, протащив не меньше 30 метров от пешеходного перехода. Место аварии — переход в районе деревни Еманжелинка на полосе дороги в сторону Челябинска. Летом 2020 года там сделали мост, поскольку место всегда было аварийно опасным.

Фото: ОТВ

После сообщения о самом факте ДТП, кроме издания 74.ru, опубликовавшего рассказы очевидцев о том, что белый Porsche Cayenne несся на большой скорости и даже не притормозил перед переходом, по которому шла бабушка, СМИ о смертельной аварии не писали. При этом в той же новости говорилось, что авария вызвала большой резонанс в Еманжелинске и деревне Еманжелинке и что водитель некоторое время был на месте, говорил по телефону, а потом вдруг исчез.

Читатели высказали опасение, что потом настоящий виновник или скажет, что машина была в угоне, или найдут «бомжа», который возьмет все на себя. Как выяснится позже — примерно так все и получится.

Судя по первой новости 74.ru, сообщения об аварии с фото и видео практически сразу появились в группе «Подслушано в Еманжелинске» в соцсети «ВКонтакте». Но на сегодняшний день ни одного сообщения об этом ДТП там нет. Администратор группы Иван Иванов сообщил, что помочь ничем не может. Видео очевидца осталось лишь в группе «Регион-74», остальные паблики перепечатали новость с сайта телекомпании ОТВ с официальным комментарием ГИБДД.

Интересно, что в группе УГИБДД по Челябинской области, где выкладывают сводки смертельных и резонансных ДТП за каждые сутки, об этой аварии сегодня нет ни слова — данных или не было, или их стерли. При этом сводки об авариях за 5,6 и 7 августа 2019 года там есть, в том числе о ДТП, где разыскивают водителей или устанавливают обстоятельства.

Znak.com стало известно продолжение этой истории. По данным наших источников, уголовное дело по факту смертельного ДТП возбудили сразу же — 5 августа 2019 года по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сопряженное с оставлением места аварии»). По этой статье виновнику может грозить до 12 лет в колонии.

Начали следствие в СО ОМВД по Еткульскому району. Затем уже через сутки постановлением заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по Челябинской области Сергея Редькина оно было изъято из производства следственного отдела и передано в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области. Поручили расследовать материал следователю Абросимову.

Тогда же было установлено, что за рулем автомобиля мог находиться на тот момент 38-летний ранее судимый житель Еманжелинска (прописан в поселке Зауральский) Сергей Афанасьев. Скорость при ДТП, по заключению автотехнического исследования, была не менее 91 километра в час при разрешенной скорости в 60 километров в час. Но на место ДТП через несколько часов после аварии привезли совершенно другого человека в одежде того водителя, которого описали очевидцы, только она с него свисала, а сам он оказался кавказской внешности. Речь идет о 39-летнем Давиде Савнукаеве. Он — знакомый Афанасьева, отбывал вместе с ним срок за одно из преступлений. Только вот показания Давида оказались нелогичными, поэтому его «признанию» не поверили.

Настоящего водителя объявили в розыск и задержали лишь в октябре 2019 года, так как сразу после ДТП, в ночь на 6 августа, он улетел в Турцию,

и, когда вернулся, сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД региона буквально сняли его с трапа самолета.

Сергей Афанасьев. Фото из базы МВД

А дальше стали происходить довольно странные вещи. Во-первых, сразу после допроса в статусе подозреваемого Афанасьева — скрывавшегося и ранее судимого за вымогательство и хулиганство — отпустили под обязательство о явке. Никаких показаний он при этом не дал, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Сказал лишь, что за рулем был не он.

Затем дело год лежало мертвым грузом в ГСУ ГУ МВД области, а 4 августа этого года вдруг было передано назад в следственный отдел по Еткульскому району — постановление подписало руководство ГСУ (начальник — Андрей Сухопаров). 5 августа в СО ОМВД Еткуля расследование уголовного дела приостановили по пункту 1 части 1 статьи 208 УПК РФ («Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»).

При этом, по данным Znak.com, в распоряжении следствия ГСУ есть заключение генетической экспертизы — в машине оказалось множество следов Афанасьева и отсутствие следов подставного водителя, есть данные биллинга сотового телефона Афанасьева, которые показали, что он был на месте ДТП в тот момент. Есть даже свидетель, который описал именно этого человека.

Не приняты во внимание и оперативные материалы, собранные сотрудниками ОБОП. Объем дела составляет четыре тома. Но его вдруг взяли и приостановили.

По данным Znak.com, попавший в ДТП автомобиль Porsche Cayenne принадлежит Николаю Афанасьеву — это близкий родственник Сергея Афанасьева.

Сам Сергей Афанасьев, по информации Znak.com, может являться «смотрящим» по Еманжелинску. Источники нашего издания в правоохранительных органах говорят, что он может оказывать содействие органам ФСБ.

Интересен и еще один момент — у погибшей 80-летней женщины практически нет родных. Есть племянник-инвалид. Ему от лиц, заинтересованных в исходе дела, дали 300 тыс. рублей. В связи с этим никаких претензий гражданин активно не высказывает.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в ответ на запрос Znak.com с просьбой рассказать о том, что происходит с уголовным делом о ДТП, лишь сообщили, что оно приостановлено. По какой причине — не указали.

Мы попытались через социальные сети и знакомых найти Сергея Афанасьева, Давида Савнукаева или родных погибшей. К моменту публикации материала этого сделать не удалось.

Марина Малкова,

Znak.com