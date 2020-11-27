Уманский: Перед моей пресс-конференцией мне никто не звонил и не просил не называть фамилии

27.11.2020, 19:04, Новости дня

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман опроверг слухи о том, что перед большой пресс-конференцией 18 ноября его просили не называть журналистам “конкретные фамилии коррупционеров”.

“Нет, никто не звонил. И более того, мне сегодня сказали, что одна из компаний подаст на меня в суд. Ну, окей. Будем в суде отстаивать свои позиции”, – сказал экс-министр.

По его словам, “раскрывать коррупцию и называть фамилии, названия компаний” – не его задача.

“Это задача правоохранительных органов, судов. Что я делаю на самом деле? Я вижу системную проблему – я ее озвучиваю. А детали – какая компания выиграла больше, какая компания меньше – мне малоинтересны по разным причинам. Я видел все эти названия, но, повторюсь, проблема не в том, что есть компания “Пупкин и сыновья”, которая что-то делает не так. Есть системные проблемы”, – объяснил Уманский.

В качестве примеров он назвал ситуацию на таможне и в налоговой службе.

“Есть системная проблема – я на нее обращаю внимание. Если людям, которые имеют полномочия, власть и ответственность, интересно с этой проблемой бороться, у них есть все инструменты и рычаги. У меня же нет возможности проводить следственные действия и так далее. А информацию, которая у меня была, я передал руководству Офиса президента. Дальше уже пусть принимают решения, что с этой информацией делать”, – отметил экс-министр финансов.

Он подчеркнул, что в ОПУ информация была передана с фамилиями.

“Как раз для того, чтобы ее могли компетентные органы проверить: так это или не так, эти компании или не эти. А то, что явление на самом деле существует, мы увидели по реакции общества, экспертов и самого рынка. Все прекрасно понимают, что, к сожалению, злоупотреблений более чем достаточно”, – заявил Уманский.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку.