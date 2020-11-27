Данилов о ситуации с COVID-19: При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику

27.11.2020, 19:04, Новости дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью “Фокусу”, опубликованном 26 ноября, заявил, что при условии соблюдения рекомендаций Украина в середине декабря может выйти на позитивную динамику.

“Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина – сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты. Пока же зайдите на базар или магазин – никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!” – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что проблем с обеспечением больных кислородом нет, однако в этом направлении имеются логистические трудности.

“Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации – бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление”, – сказал Данилов.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. – умерли.