В трех городах Украины у дипмиссий России прошли акции протеста

27.11.2020, 19:04, Новости дня

27 ноября в трех украинских городах – в Киеве, Львове и Харькове – прошли акции в память жертв Голодомора у зданий дипломатических учреждений России. Об это сообщил ТСН.

Во Львове в акции приняли участие несколько десятков человек. На воротах генконсульства РФ повесили плакат с надписью “Помним, отомстим”. На дереве у консульства повесили чучело в форме НКВД с лицом президента России Владимира Путина, сказано в сообщении.

Руководитель “Объединение добровольцев”, которое организовало акции, Елена Живко написала в Facebook, что это было чучело “москаля”.

https://www.facebook.com/elenalviv/posts/4862775377096017

По информации УНИАН, акции проводятся пять лет. Раньше акция проходила и в Одессе, но там местные жители ее воспринимали агрессивно.

“Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что Голодомор – это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации”, – сказала Живко.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.