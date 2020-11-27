 

Зеленский назначил главой Одесской ОГА соратника Труханова

27.11.2020, 19:04, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, сообщила пресс-служба главы государства. 

Соответствующий указ президент подписал 27 ноября. 

Он встретился с Гриневецким и вручил ему служебное удостоверение. 

“Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь он является родным для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края”, – говорится в пресс-релизе. 

Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет “Механизация сельского хозяйства”.

Он был нардепом VI и VII созывов, стал депутатом Одесского областного совета от партии “Доверяй делам” мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет “Думская”.  

Назначение Гриневецкого Кабмин согласовал 11 ноября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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