Экспертная группа предложила усложнить процедуру вето в НАТО

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27.11.2020, 19:02, Новости дня

Созданная Йенсом Столтенбергом экспертная группа подготовила ряд предложений по реформам НАТО, пишет Die Welt, ссылаясь на данные из внутренних кругов альянса. В частности, эксперты выдвинули идею усложнить процесс наложения вето, расширить кооперацию НАТО с ЕС и уделять больше внимания угрозам со стороны Китая. Впрочем, воплотить эти реформы будет непросто: к примеру, Турция и Венгрия регулярно задействуют право вето в своих целях и будут против предложения об усложнении этой процедуры.


Reuters

Почти через год после слов Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО альянс стоит на пороге сложных дебатов о реформах, пишет Die Welt. Группа экспертов, созданная генсеком Йенсом Столтенбергом, подготовила ряд предложений по реформированию альянса, пишет издание, ссылаясь на сведения из внутренних кругов НАТО.

Некоторые из этих предложений вполне безобидны, но есть и весьма радикальные, пишет Die Welt. К таким, например, относится идея усложнить процесс наложения вето на принимаемые внутри НАТО решения. Кроме того, было предложено приглашать на саммиты альянса страны ЕС, не состоящие в НАТО, а также больше внимания уделять угрозам, исходящим от Китая.

В целях усиления политического сотрудничества внутри НАТО эксперты посоветовали проводить больше переговоров, причём не только в штаб-квартире альянса, но и в странах-членах.
Впрочем, вероятность воплощения в жизнь этих предложений весьма невелика, отмечает Die Welt. К примеру, предложение об усложнении права вето точно встретит сильную оппозицию со стороны Турции и Венгрии, часто использующих право вето в своих интересах. Кроме того, учитывая текущую напряжённость в отношениях между Турцией и ЕС, маловероятно, что Анкара согласится на расширение кооперации между альянсом и Брюсселем.

В следующий вторник предложения экспертной группы впервые обсудят на высшем политическом уровне, пишет Die Welt. Как отмечает издание, среди экспертов Германия была представлена бывшим министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером. В штаб-квартире НАТО пока никак не прокомментировали предложения экспертной группы. 



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