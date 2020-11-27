«Пусть едят на кухне» — французский чиновник возмутил соцсети предложением изолировать «бабушек и дедушек» на Рождество

27.11.2020, 19:02, Новости дня

Французский чиновник в сфере здравоохранения Реми Соломон разгневал французов всех возрастов рекомендацией не есть с «бабушкой и дедушкой» за одним столом в рождественский вечер и отправить старших членов семьи на кухню, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, пользователи соцсетей были возмущены как выбором слов для описания пожилых людей, так и недопустимым вмешательством политики в личную жизнь французских семей.



Reuters

Председатель медицинской комиссии при учреждении господдержки парижских больниц Реми Соломон вызвал гнев французских пользователей соцсетей всех возрастов, заявив в эфире France Info, что «с бабушкой и дедушкой можно видеться, но не есть с ними за одном столом даже на Рождество», пишет Le Figaro. Отвечая на вопрос об организации праздников, профессор предложил «разрубить рождественское полено пополам», чтобы «дедушка и бабушка ели на кухне, а мы в столовой».

Как передаёт издание, интернет-пользователей возмутил не только выбор слов для описания пожилых членов семьи, но и недопустимое вторжение политики в частную жизнь.

Papy et mamie t’emmerdent. https://t.co/yGjoGhaAUk

— Jean Sévillia (@jeansevillia) November 24, 2020

«Спрятать бабушку и дедушку на кухне? Смешно!» — отреагировала на это заявление обозреватель радио RMC Зохра Битан. «Неужели если мне больше 60 лет и у меня пять внуков, я попадаю в категорию «бабушка»?» — возмущается радиоведущая, добавляя, что «из-за своего чрезмерного желания вмешиваться в жизнь людей, власти становятся смешными».

«Это ужасно», — в свою очередь считает 72-летняя Ивонна, которая слушала выступление Реми Соломона на France Info и представляла себе подобный сценарий. «Вдобавок к тому, что мой муж умер несколько лет, я окажусь на кухне одна», — заметила не обрадованная такой перспективой француженка.

«Мы, конечно, не оставим дедушку и бабушку на кухне, но мы позаботимся о том, чтобы защитить их», — говорит отец семейства Тома, намеренный в этом году пожертвовать большим собранием с участием двоюродных братьев, чтобы бабушка и дедушка были окружены тесным кругом родных. На празднике все будут в масках, и каждый постарается соблюдать дистанцию и использовать другие меры предосторожности.

Как подчёркивает газета, дилемма между риском заражения и одиночеством особенно остро стоит для 48,6% пожилых людей старше 80 лет, живущих отдельно. Председатель ассоциации «Два поколения вместе» Натали Де Ла Перродьер беспокоится за своих подопечных. «Они так ждали рождественских праздников, перспектива увидеть близких давала силы, чтобы выдержать долгие недели карантина», — рассказывает она.

При этом Жанин, получающая помощь от ассоциации, решила праздновать Рождество в одиночестве. «Один раз я не умру», — отмахивается 80-летняя собеседница издания. «Каково, по-вашему было людям в 1940-м году? Они не жаловались!» — рассуждает француженка, считающая современных соотечественников «избалованными детьми». «Они думают только о подарках и встречах и подвергают других опасности. Сегодня приоритет — перекрыть путь вирусу», — настаивает она, признавая, однако, привилегированность своего положения по сравнению с людьми, находящимися в домах престарелых и лишённых возможности увидеть близких на Рождество.