 

Чтобы не отстать в гонке за вакциной, Африка рассматривает партнёрство с Россией и Китаем

27.11.2020, 19:02, Новости дня

Пока богатые государства, вроде членов ЕС и США, заключают соглашения о закупке будущих вакцин от коронавируса, менее зажиточные страны опасаются, что к ним препарат поступит с опозданием. Как пишет Bloomberg, чтобы этого избежать, Африка обсуждает различные партнёрства, в том числе с Россией и Китаем.


Reuters

Центры по контролю и профилактике заболеваний Африки и Африканский союз обсуждают партнёрство в тестировании вакцины против COVID-19 вместе с Россией и Китаем, пишет Bloomberg. Как отмечает ресурс, таким образом регион хочет удостовериться, что о нём не забудут, когда начнётся распространение препаратов. 

 

«Мы не ограничиваем себя каким-то определённым партнёром, — заявил глава африканских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг. — Будучи континентом, на котором проживают 1,2 миллиарда человек, мы готовы работать с любым партнёром, который будет следовать нашему стратегическому плану разработки вакцины и предоставления к ней доступа в Африке». 

 

Африканский частный сектор уже предпринимает шаги к тому, чтобы получить заветные препараты. Так, фармацевтическая компания из ЮАР Aspen Pharmacare Holdings объявила  о сделке на производство 300 миллионов доз в год американского разработчика Johnson & Johnson’s, если его вакцина будет одобрена. Впрочем, как напоминает Bloomberg, по большей части соглашения с потенциальными производителями заключают богатые страны, вроде членов ЕС или США. Поэтому менее зажиточные государства опасаются, что им препараты достанутся далеко не в первую очередь. 

 

Как рассказал Нкенгасонг, на прошлой неделе Центры по контролю и профилактике провели переговоры с представителем КНР при Африканском союзе, которые касались возможного сотрудничества с китайскими производителями вакцины, а также её потенциального испытания в регионе. Кроме того, партнёрство предложила Россия, и, по словам руководителя центров, Африка изъявила готовность к совместной работе. 

 

Bloomberg напоминает, что российская вакцина «Спутник V», разработанная  учёными Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована у себя на родине в августе. Как показали последовавшие за этим исследования, эффективность вакцины превышает 91%. Однако полные данные пока опубликованы не были.

 

Нкенгасонг настаивает, что Африке необходимо увидеть результаты клинических испытаний, проведённых непосредственно в регионе. Глава Центров по контролю и профилактике также отметил, что Всемирная организация здравоохранения пообещала включить Африку в свою программу распространения вакцины Covax, которая покроет 20% населения. Но, как объяснил Нкенгасонг, чтобы выработать «коллективный иммунитет», следует вакцинировать до 60% африканцев. 

 

Пока регион ждёт решения Всемирного банка по поводу того, сколько он получит из $12 млрд, выделенных на помощь развивающимся странам в приобретении и распространении вакцины от коронавируса, он также ведёт переговоры с другими финансовыми организациями. К примеру, African Export–Import Bank уже пообещал предоставить континенту $5 миллиардов на закупку дополнительных доз препарата. 

 

«Таким образом мы изучаем сразу несколько возможностей, которые должны помочь Африке получить достаточное количество вакцины в необходимые сроки, а не с запозданием», — прокомментировал Нкенгасонг.



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