Трамп впервые пообещал покинуть Белый дом — если выборщики проголосуют за Байдена

27.11.2020, 19:02, Новости дня

Дональд Трамп впервые публично заявил, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков в декабре проголосует за Джо Байдена, пишет The Washington Post. Между тем он допустил, что, возможно, никогда не признает своё поражение на президентских выборах.



Reuters

Американский лидер Дональд Трамп впервые заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков в следующем месяце проголосует за избранного президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post. При этом он пообещал продолжить борьбу за отмену результатов проигранных им выборов.

В частности, когда нынешнего президента спросили, покинет ли он Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена, то он ответил: «Конечно, покину, и вам это известно».



Между тем он также добавил, что, возможно, никогда не признает своё поражение.

По словам Трампа, он планирует и дальше настаивать на том, что результаты выборов были сфальсифицированы. При этом он заявил, что Байден не мог получить около 80 миллионов голосов.

Команда юристов Трампа, как отмечает The Washington Post, уже подверглась широкому осмеянию и проиграла почти все иски в штатах, поскольку официальные лица подтверждают исход выборов в пользу Байдена.

Хотя советники президента уже давно говорят, что 20 января глава Белого дома уйдёт со своего поста, нынешнее заявление Трампа стало первым открытым обещанием освободить Овальный кабинет в том случае, если голосование коллегии выборщиков пройдёт не в его пользу.

«Будет очень сложно признать поражение», — прокомментировал ситуацию Трамп.

А его помощники в личных беседах заявляют, что нынешний глава Белого дома никогда не признает своё поражение.