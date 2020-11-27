Главы МИД России и Белоруссии обвинили Запад в разжигании беспорядков

27.11.2020, 19:02, Новости дня

На встрече в Минске министры иностранных дел РФ и Белоруссии обвинили страны Запада в провоцировании массовых беспорядков. Как отметил Сергей Лавров, председательство Германии в Совете Европы началось с «русофобских заявлений» и претензий в неприемлемой тональности. В свою очередь, Минск не исключил прекращения сотрудничества с Советом Европы в ответ на решение ЕС ввести новый пакет санкций, передаёт Euronews.

Страны Запада применяют в отношении Белоруссии и РФ технологии организации массовых беспорядков, используют методы «цветных революций» и пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела Минска и Москвы. Об этом заявили главы МИДов РФ и Белоруссии.

Сергей Лавров в Минске встретился со своим коллегой Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко. На этом фоне, по мнению Москвы, председательство Германии в Совете Европы началось с неоптимистичных сигналов.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Хайко Маас, в общем-то, презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности — я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично. И достаточно много было у него и русофобских заявлений, не только в отношении Республики Беларусь были претензии.

ВЛАДИМИР МАКЕЙ, министр иностранных дел Белоруссии: Недавние мероприятия по белорусскому вопросу в Совете по правам человека и ОБСЕ, необоснованные санкционные меры наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны Европейского союза. Налицо явное злоупотребление «правочеловеческой» тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые не разделяют якобы универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом.

В Белоруссии не прекращаются оппозиционные манифестации, которые в последние недели заканчивались массовыми арестами по всей стране. В Евросоюзе на прошлой неделе объявили о новом пакете санкций — как против политиков, так и против предприятий и фирм, и говорят о полном пересмотре принципов отношений между ЕС и Белоруссией. В Минске в этой связи не исключили, что могут прекратить сотрудничество с Советом Европы.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.