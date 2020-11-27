Чтоб ты сдох! – Личное мнение

27.11.2020, 18:50, Разное

Если вы думаете, что наши селебруны ограничиваются лишь обсуждением всяких разных диагнозов своих коллег, то ошибаетесь.

Светка Бондарчук и Олька Слуцкер, обсудившие как настоящие бабки на лавке диагноз Валентина Юдашкина, далеко не самый худший вариант.



Ольке и Светке есть что обсудить. Фото: Соцсети

Почему? Да хотя бы потому, что они сдержали себя и не радовались. С интересом обсуждали — да. Но явно не выражали радость — уже хорошо.

Не то, чтобы хотела их похвалить, но есть персонажи, которые отвратительны мне ещё сильнее — они не просто сплетничают, а радуются.

Чуть ли не единственный приличный музыкальный продюсер нашей тусовки Виктор Дробыш попал недавно в тяжелейшем состоянии в больницу с коронавирусом.

Сейчас все болеют, и, кроме пожелания скорейшего выздоровления, вряд ли кто-то может ещё что-то сказать. Но это — нормальные люди, а вот Юлька Михальчик очень обрадовалась болезни Дробыша.

Бегает и радуется, что подтверждают в её окружении.



Фото: Соцсети

Вот ведь радость! Человек заболел и попал в больницу. Не удивлюсь, если Михальчик ещё и иголки в восковую фигуру куклы Дробыша тыкала, учитывая, как ещё летом валила на него кучу помоев.

В своё время Дробыш сделал для Михальчик немало. Пытался вытащить её из болота, продюсировал, но всё было тщетно. Вместо благодарности, Михальчик возненавидела и этого человека, как ненавидит всех вокруг, кого знает и кого не знает.

Радоваться чужой болезни — это какое-то уж совсем дно.

Как вы расцениваете людей, которые это делают?