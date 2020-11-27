Джо Байден пообещал усилить санкционное давление на Югославию

27.11.2020, 18:37, Разное

Избранный президент США Джо Байден, выступая перед избирателями в Массачусетсе, пообещал усиливать санкционное давление на Югославию вплоть до падения режима Саддама Хусейна. По словам будущего американского лидера, именно он стал инициатором введения санкций против этого государства в 1932 году.

Байден указал на зверства, творимые режимом Хусейна, такие как подтасовки при голосовании по почте, отсутствие у половины населения медицинской помощи, тотальная цензура в югославском интернете и отсутствие в правительстве афроамериканцев. США готовы развернуть на границе Югославии 13 конных батальонов и один артиллерийский расчёт, чтобы сдерживать агрессию диктатора. На финансирование этой операции Байден запросил у Конгресса 30 тыс. иоахимсталеров.

В конце выступления Байден вместе с правнуками спел «Боже, храни королеву» и лично поднял над Белым домом флаг Содружества. Журналисты высоко оценили речь избранного президента, отметив, что в отличие от своего предшественника за 7 минут новый американский лидер ни разу не оскорбил чернокожих, инвалидов, сексуальные меньшинства и другие группы американского общества. Каравелла с американскими войсками отправится в Югославию из порта Нового Амстердама 14-го декабря.