Елена Летучая, Яна Расковалова и другие на мастер-классе Виктории Шеляговой

27.11.2020, 18:32, Разное

На днях проект Rustrends провел мастер-класс по росписи семеновских матрешек. Ведущими онлайн-мероприятия выступили Виктория Шелягова, которая нередко делится в Instagram снимками авторских матрешек, расписанных собственноручно и изображающих ее друзей и родных, а также главный художник семеновской матрешки Денис Коротков.

Елена Летучая Оксана Бондаренко Яна Расковалова Виктория ШеляговаВ 7 часов вечера приглашенные гости, среди которых были Елена Летучая, Яна Расковалова, Оксана Бондаренко, Ян Яновский, Светлана Родина, встретились в Zoom’е. Накануне каждому на дом был доставлен специальный набор, состоящий из кисточек, красок и самой деревянной матрешки, которую и предстояло украсить. Участники мастер-класса получили возможность узнать множество интересных фактов о семеновской матрешке, (например, про каноны росписи, композицию лица и рук и разные стили матрешек), а также приобщиться к многовековой русской истории и своими руками сделать оригинальный подарок к Новому году.

Ян Яновский и Лена Фейгин Светлана Родина с сыном Евгений Заболотный Аннэтт Хоффманн Елена Князева Евгения Лешкова Денис Коротков