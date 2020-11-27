Кортни Кокс повторила знаменитый танец Моники с индейкой на голове из “Друзей”

27.11.2020, 18:32, Разное

Пожалуй, все, кто хоть раз смотрел сериал “Друзья”, помнят эпизод, в котором героиня Кортни Кокс – Моника Геллер – танцует перед Чендлером с индейкой на голове. Неудивительно, что с того момента, наверное, в каждый День благодарения Кортни получает поздравления, сопровождаемые фотографией или гифкой с тем танцем. Терпению актрисы пришел конец, и на этот раз она решила предоставить поклонникам новую гифку, но снова – в своем исполнении. Получилось смешно!

Я чувствую себя благодарной за многое, но в то же время, если я получу еще хоть одну проклятую гифку с той индейкой, танцующей как полная дура, я выйду из себя, – пошутила Кортни, а потом добавила, – но раз уж я символ Дня благодарения, то получите. Надеюсь, это сделает вас счастливыми.

Кортни Кокс

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Пост уже собрал больше 17 тысяч комментариев, в числе которых – и от ее коллеги по сериалу Лизы Кудроу, написавшей “Ты СДЕЛАЛА ЭТО!”, и от Риз Уизерспун – “Люблю тебя, сестра”.

Чендлер и Моника в той самой серии

Наопмним, сериал “Друзья” выходил на экраны с 1994 по 2004 год, за это время было снято 10 сезонов и в общей сложности 236 эпизодов. Завершение сериала стало концовкой целой эпохи для канала NBC и для всего американского телевидения. По оценке журнала Forbes, в 2004 году Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, стала самой влиятельной медиазвездой в мире. Сериал продолжает приносить доход и после закрытия – за счет повторных показов.

В то время я очень много снималась, поэтому даже не успевала ностальгировать и скучать. Я не думаю, что профессиональный опыт в “Друзьях” может сравниться с каким-либо еще. Если я соберусь куда-то вернуться, то только если захочу. “Друзья” – это как трех-четырехчасовая пьеса для смеха и веселья, – вспоминала Энистон.