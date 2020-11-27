В РФ увидели готовность США развязать войну из-за «Северного потока – 2»

27.11.2020, 18:22, Новости дня

Соединенные Штаты готовы развязать войну с Россией, чтобы не дать ей достроить газопровод «Северный поток – 2», сообщил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку – 2». Эта позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации [президента США Дональда] Трампа», – сообщил Танкаев в эфире НСН.

Он добавил, что не знает, как намерена действовать следующая американская администрация, но она также «абсолютно недружественна по отношению к России, как и предыдущая».

«Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) много наломал дров за время своего правления», – сказал Танкаев.

Он добавил, что предугадать действия Джо Байдена в случае его победы на выборах в США сложно. «Чисто технически достроить «Северный поток – 2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», – отметил эксперт.

21 июля Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В Госдепартаменте США уведомили, что американские санкции распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.