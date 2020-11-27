 

Суд в Москве не стал арестовывать троих участников секты «Свидетели Иеговы»

27.11.2020, 18:22, Новости дня

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать трех участников секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») Чернышева Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года», – цитирует сообщение ТАСС.

Еще одного фигуранту – Закаряну В.П., обвиняемому по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации») продлили срок задержания на 72 часа.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.

Владимир Путин, выступая 11 декабря на заседании президентского Совета правам человека (СПЧ), отметил, что в стране важно одинаково относиться к представителям всех религий. Он призвал не торопиться зачислять какие-то религиозные сообщества в деструктивные, а внимательно разбираться с вопросом. Речь об этом зашла в контексте преследования членов «Свидетелей Иеговы», которая запрещена в РФ как экстремистская организация. При этом Путин добавил, что важно учитывать особенности страны и общества при рассмотрении данного вопроса.



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