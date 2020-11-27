Ученые описали новые случаи повреждения глаз ультрафиолетовыми лампами

27.11.2020, 18:20, Разное



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Ультрафиолет и профилактика COVID-19

Ультрафиолетовое (УФ) излучение используют для профилактики COVID-19 в общественных местах, больницах и даже дома. Известно, что оно может убивать коронавирус в воздухе и на поверхностях. В тоже время американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) указывает, что доказательств того, что его использование действительно снижает риск заражения, пока нет.

В России, похоже, нет единых официальных рекомендаций по использованию ультрафиолетового света для профилактики COVID-19. В феврале Роспотребнадзор рекомендовал использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы). Такие устройства не несут опасности для глаз, потому что излучатель скрыт, УФ-излучение действует только на воздух. Однако в руководстве Минздрава указано, что они неэффективны. Эксперты Роспотребнадзора сообщали Российской газете в контексте профилактики коронавирусной инфекции в школах, что «бактерицидные облучатели могут использоваться в присутствии взрослых людей, но детей и больных легочными заболеваниями при этом в помещении быть не должно».

Помимо потенциально полезного действия, у УФ-излучения могут быть побочные эффекты. Особенно часто врачи описывают их вредное действие на глаза.

Фотокератит, вызванный УФ-излучением

В новом отчете ученые из Офтальмологического института Баском Палмер в Майами описали семь случаев фотокератита, который развился после взгляда на УФ-лампы, которые применялись для профилактики COVID-19.

Кератит – воспаление роговой (наружной) оболочки глаза. Ультрафиолетовое излучение вызывает фотокератит. Часто эта болезнь развивается от избытка ультрафиолета естественного света, например у горнолыжников. С широким использованием УФ-ламп появилось больше случаев фотокератита, вызванного искусственным светом.

Основными симптомами фотокератита в описанных учеными случаях были раздражение слизистой оболочки глаз, их покраснение, ощущение, будто что-то попало глаз. У части пациентов была сильная боль в глазах, чувство жжения и повышенная чувствительность к свету.

В трех случаях повреждение глаз произошло при использовании УФ-ламп дома, в трех – на работе, в одном – в кабинете стоматолога. Во всех случаях люди смотрели на источник света без защиты для глаз.

После лечения глазными каплями с кортикостероидами и антибиотиками симптомы фотокератита у большинства пациентов прошли за два-три дня.

Случаи поражений глаз повторяются

В 2020 году неоднократно сообщалось о поражении глаз светом УФ-ламп, которые использовали для профилактики инфекции SARS-CoV-2. СМИ рассказывали об ожогах роговицы у школьниках в Москве и Благовещенске. Фотокератит после использования УФ-лампы описывали ученые в журнале Cornea.