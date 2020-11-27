Огневич презентовала польскую версию “Богини”. Видео
27.11.2020, 18:10, Новости дня
2 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.
4 ноября на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов.
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Видео: Zlata Ognevich / YouTube
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