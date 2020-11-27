Уманский: Скрутки как были, так и остались

27.11.2020, 18:10, Новости дня

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман экс-министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал, что решил уволиться с должности советника главы Офиса президента из-за того, что срок, который он себе давал на решение системных проблем в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины истек, а “кейс провален”.

“Нужно понимать, зачем я туда шел. После моего ухода из Министерства финансов и заявлений о системных проблемах как в налоговой, так и в таможенной службах мне позвонил [глава ОПУ Андрей] Ермак и сказал: “Нас эта ситуация не устраивает, мы хотим закрыть кейс со схематозами в фискальных органах”. Предложили мне позицию советника, дабы я помогал им в понимании того, что там происходит, и показывал, подсвечивал, в каких точках нужно копать”, – отметил он.

По словам Уманского не согласиться было бы “странным”.

“Я согласился. Руководство налоговой поменялось, четыре раза поменялось руководство таможни, а система и проблемы никуда не исчезли. Я для себя отводил максимум полгода на этот кейс, понимал, что если система не будет разрушена, то она уже не будет разрушена в ближайшей перспективе никогда. Если не придать очередной публичный импульс через экран, через общественное мнение, никто с этим бороться не будет. Эти полгода прошли. На таможне, в налоговой ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась, к сожалению. Скрутки как были, так и остались”, – добавил экс-министр.

Он рассказал, что был период, когда объем “скруток” – схем незаконного возмещения НДС – уменьшился.

“Но уже к середине лета программа начала работать в полном объеме – 4,5–4,8 млрд грн ежемесячно. Это только прямой скрут, который мы можем видеть через систему, которую видит налоговая. Потому что мы смотрим через их систему. Не откуда-то со стороны, а через их систему. Естественно, я эту всю информацию передавал. И это только на одной схеме, которая называется скрут. Полгода прошло, отдельные правоохранители стали непристойно богаче, и сейчас, насколько я знаю, в рамках следственных действий они начали выходить уже на сетевиков. То есть на большой системный бизнес, который в эту программу по скруту тоже вовлечен. И в моем понимании, ничем другим, кроме как обилечиванием, оно не закончится”, – резюмировал Уманский.

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В апреле Уманский оценивал потери бюджета Украины от “скруток” в 60 млрд грн в год.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-министр финансов Украины Уманский объяснял суть так называемой скрутки на примере с бананами: “Вы купили где-то бананы, в Польше, допустим, официально завезли, зарегистрировали. При пересечении вашим товаром границы возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их за кеш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы компенсировали. После этого вы бумаги – не бананы, потому что бананы уже проданы и вы уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги – продаете мне. То есть по бумагам я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу компанию и продаю эти “бананы” уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, повторюсь, нет. Потом в этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте (дует на воображаемую печать). И у вас есть НДС на это зерно”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube