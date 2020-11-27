Британский политолог – глубокий политический раскол для США гораздо серьёзнее проблемы Трампа

27.11.2020, 18:08, Новости дня

Низкий престиж власти в США нельзя отнести к «заслугам» одного только Трампа, считает директор центра исследований политики США Университетского колледжа Лондона Томас Гифт. В интервью CNN он отметил, что проблемы лежат гораздо глубже, межпартийные разногласия настолько серьёзны, что с приходом Байдена в Белый дом они никуда не исчезнут, хотя он и пообещал «исцелить» страну.

Означает ли помилование Флинна, что президент США Дональд Трамп осознает: игра окончена — и в январе он покинет свой пост без необходимости во всеуслышание заявить о своём поражении?

ТОМАС ГИФТ, директор центра исследований политики США Университетского колледжа Лондона: Я думаю, вы абсолютно правы, Розмари. Это действительно в некоторой степени указывает на то, что он, как ожидается, покинет свой пост 20 января. И в результате в данный момент он в основном руководствуется этим подходом. Я думаю, вполне возможно, что Трамп не признает открыто своё поражение. Он просто будет продолжать выступать против фальсификаций и нарушений в ходе выборов, несмотря на отсутствие подтверждающих доказательств. Даже сейчас, когда GSA (Администрация общих служб. — ИноТВ) и администрация президента участвуют в процессе передачи президентской власти. По-прежнему большой проблемой является то, что Трамп не признаёт проигрыш. Тот факт, что он, возможно, делает это неявно с помощью помилования и многого другого, может быть обнадёживающим знаком, по крайней мере, признания, что его президентство подойдёт к концу. Но всё же то, как он это делает, я думаю, представляет серьёзные проблемы для США.

Итак, как вы думаете, выдержит ли демократия в США тест на прочность, несмотря на необоснованные обвинения в фальсификации выборов, выдвинутые покидающим свой пост президентом?

ТОМАС ГИФТ, директор центра исследований политики США Университетского колледжа Лондона: Очевидно, что за последние четыре года демократические институты Америки подвергались испытаниям. Я думаю, тот факт, что они не сломались, является свидетельством прочности политической системы США. Однако я предполагаю, что также верно и следующее: многое из того, что сейчас расшатывает политический процесс в Америке и способствует низкому престижу власти, — это не только Трамп. Трамп является как симптомом, так и причиной, но некоторые из этих проблем гораздо глубже. Глубокий культурный раскол разделяет «красную» (сторонников Республиканской партии. — ИноТВ) и «синюю» (сторонников Демократической партии. — ИноТВ) Америку. Байден обещает исцелить страну, но разногласия значительны, и они не исчезнут просто потому, что в должность вступит новый президент. Так что это, несомненно, тяжёлая битва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.