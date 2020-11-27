 

112 – «Мы ничего плохого Белоруссии не делали» — МИД Украины о санкциях Минска

27.11.2020, 18:08, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление белорусских властей о планах ввести санкции в отношении Киева. Как передаёт «112 Украина», Кулеба заявил, что Украина никакого зла Белоруссии не причиняла, во внутренние дела Белоруссии не вмешивалась, и поэтому с чистой совестью оставляет решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей.


Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление белорусских властей о планах ввести санкции в отношении Украины. Как передаёт «112 Украина», свой комментарий глава украинской дипломатии озвучил в эфире «ТРК Украина».

«Для меня это заявление главы белорусского МИД Владимира Макея — не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны. В то же время я хочу привлечь внимание к тому, что Украина никакого зла Белоруссии не причиняла, во внутренние дела Белоруссии не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей», — сказал Кулеба.

Тем не менее он отметил, что от белорусской стороны пока не поступало по официальным каналам никаких сигналов о возможном введении санкций против украинских чиновников.

Как напоминает канал, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск планирует ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении Александра Лукашенко.



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