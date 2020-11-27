Много — не значит хорошо – корреспондент DLF не верит в эффективность новых мер по борьбе с расизмом

27.11.2020, 18:08, Новости дня

Это хорошо и правильно, что правительство Германии более активно занялось помощью жертвам расизма и правого экстремизма, считает корреспондент Deutschlandfunk Панайотис Гаврилис. Однако, по его мнению, запланированный пакет из 89 мер не обеспечит реальные структурные изменения, необходимые для борьбы с расизмом.



Reuters

Новый пакет мер правительства Германии по борьбе с расизмом не обеспечит крайне необходимую для этих целей смену парадигмы, считает корреспондент Deutschlandfunk Панайотис Гаврилис. По его мнению, в намеченных планах не хватает мер, которые привели бы к реальным структурным изменениям.

Пакет из 89 мер, направленных на борьбу с расизмом и правым экстремизмом, — это звучит как увесистый проект. Однако много ещё не значит хорошо, подчёркивает журналист издания. С его точки зрения, многие положения сформулированы недостаточно чётко и не новы.

За то, что комитет кабмина вообще занялся этим вопросом, следует благодарить давление со стороны постмигрантского гражданского общества, уверен автор статьи. Этот институт должен разработать меры, которые помогут в долгосрочной перспективе создать «свободное от расизма и правого экстремизма общество с равными возможностями». Однако достичь общества, полностью свободного от дискриминации, практически невозможно, и у немецкого правительства это с самого начала тоже получилось только частично, считает корреспондент Deutschlandfunk.

Предусмотренные меры должны укрепить службы безопасности, обеспечить более эффективные превентивные действия и создать структуры для помощи жертвам дискриминации. По мнению журналиста, это хорошо и правильно, что защите жертв уделяется больше внимания, гражданское общество укрепляется, а о расизме и антисемитизме проводится больше исследований. Закон о поддержке демократии тоже должен надолго обеспечить финансирование демократических проектов.

Это важно, потому что до сих пор такие проекты могли получать поддержку на протяжении максимум пяти лет, после чего приходилось сворачивать их и начинать всё сначала. Поддержка демократии на протяжении долгого времени должна выглядеть не так, уверен Панайотис Гаврилис.

Он убеждён, что в нынешних планах немецкого правительства не хватает мер, которые бы действительно обеспечили настоящие структурные изменения. «Не хватает большого рывка. Немецкое правительство упустило возможность проявить мужество», — подчёркивает автор статьи.

Власти Германии могли бы, к примеру, дать ход закону, который обеспечил бы большее разнообразие в составе министерств за счёт установления определённых квот. Это было бы крайне полезно, однако этого не произойдёт, если просто вычеркнуть понятие расы из конституции.

При этом запланированная позиция уполномоченного по борьбе с расизмом должна появиться только в 2022 году. Это очень поздно, и следующее правительство может просто отменить это решение. Неясно даже, где именно должна появиться эта должность. Если для неё не будет выделен собственный отдельный бюджет, всё останется на уровне «чистой символики и ветринной политики», — предостерегает корреспондент издания.

Повод для того, чтобы пресекать проблему на корню, дают, в особенности, случаи проявления расизма и антисемитизма среди полицейских, военнослужащих и пожарных. В долгосрочной перспективе противопоставить расистскому мышлению и насилию можно только большее вовлечение людей с миграционным прошлым в общественную жизнь, последовательное уголовное преследование соответствующих преступлений и проекты по борьбе с расизмом. Крайне необходимую смену парадигмы в борьбе с расизмом новым пакетом мер достичь, в любом случае, не удастся, заключает журналист Deutschlandfunk.