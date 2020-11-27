 

Spiegel – австрийская деревня Fucking меняет название, спасаясь от туристов

27.11.2020, 18:08, Новости дня

Австрийская деревня Фукинг насчитывает всего около сотни жителей, но это не помешало ей стать популярной среди туристов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Вывески и указатели с названием Fucking, совпадающим с английским обсценным словом, привлекали слишком многих путешественников, поэтому местная администрация приняла решение переименовать деревню.


Facebook / Fucking, Austria

Жители одной австрийской деревни устали от бесконечных шуток, связанных с её названием, пишет немецкий журнал Der Spiegel. На заседании местного совета населённого пункта, насчитывающего всего около сотни жителей, было принято решение переименовать деревню.

Всё дело в том, что название деревни — Фукинг (Fucking) — совпадает с английским обсценным словом, поэтому над ним потешаются, в первую очередь, пользователи различных интернет-платформ.

Как отмечается в статье, деревня находится в округе Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии, примерно в 10 км от баварской границы. Мэр Тарсдорфа, к которому относится Фукинг, уже подтвердила, что местная администрация приняла решение о переименовании деревни.

Из-за приметного названия Фукинг стал популярным среди туристов, а потоки гостей начали вызывать у жителей деревни раздражение, пишет немецкий журнал. Среди приезжих было особенно много англоговорящих туристов, которые хотели сфотографироваться рядом с вывеской с надписью Fucking. Некоторые из них при этом принимали непристойные позы, а соответствующие кадры впоследствии размещали на различных сайтах в интернете.

До сих пор в администрации Фукинга не набиралось явного большинства, выступающего за переименование населённого пункта. За изменение названия, однако, постоянно выступали в первую очередь жители деревни, проживающие неподалёку от привлекательных для туристов вывесок, подчёркивает Der Spiegel.



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