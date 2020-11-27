«Как же это отвратительно!» — America TV о скандальном селфи с покойным Марадоной

27.11.2020, 18:08, Новости дня

Скандальное фото с лежащим в гробу Диего Марадоной было сделано в очень короткий отрезок времени, когда никого из родственников и близких покойного не было рядом, передаёт America TV. При этом ведущий аргентинского канала Гильермо Андино возмутился поведением сотрудника похоронного бюро, сделавшего это селфи, и назвал его поступок отвратительным.

Появилось очень неприятное фото. Как мы понимаем, сделано оно было в похоронном бюро, которое занималось приведением в надлежащий вид бездыханного тела Диего (Марадоны. — ИноТВ). Мы, разумеется, не будем вам показывать это фото, на котором он запечатлён лежащим в гробу. Но покажем сообщение адвоката — доктора Матиаса Морлы.

Он заявил следующее: «Из-за активного распространения в сети фотографии с лежащим в гробу Диего я лично займусь поиском той сволочи, которая её сделала. Заплатят все, кто в ответе за подобный акт трусости».

МАРИЯ ПИА ШО, ведущая America TV: Уже была установлена личность этого человека. Подробности нам сообщит Мауро.

Есть даже его фотография, не так ли?

МАУРО ФЕДЕРИКО, ведущий America TV: Именно так. Им оказался руководитель погребальных церемоний этого похоронного бюро. Компания его уже уволила.

Разумеется.

МАУРО ФЕДЕРИКО: Его зовут Диего Молина. Он был уволен. И в данном случае это итог абсолютно безответственных действий, причём никому всё это на пользу не пошло. Ведь речь идёт не только об атаке на личную жизнь этой семьи…

Да, не только.

МАРИЯ ПИА ШО: Да, ведь с четырёх часов вечера активно звучала просьба… и там, как уже рассказывал Луис, работало огромное количество людей, и их становилось всё больше и больше. Явились все, кто мог. Было 12 карет скорой помощи и не только.

Надзор был постоянный, поскольку семья, прежде всего, его дети боялись того, чтобы не появилась какая-нибудь фотография.

Гильермо, единственный момент, когда тело Марадоны осталось без присмотра со стороны членов семьи и вообще без какого-либо надзора, — это тот самый момент, когда, как я уже говорила, в полночь члены семьи уже стояли у дверей Розового дома, ожидая, когда они будут открыты. Затем, без пятнадцати пять, приехали Клаудия, Джаннина и Дальма*.

Тело оставалось совершенно (без присмотра. — ИноТВ), думаю, всего 28 минут. И именно в это время было сделано это фото. Снимок сделан, когда все перемещались из района Ла-Патерналь туда (к Розовому дому. — ИноТВ).

Какой же это низкопробный человек, не так ли?! Что за нездоровая страсть, что это за удовольствие показывать… Скажу вам: как же это отвратительно!

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.

* Клаудия Вильяфанье — бывшая жена Диего Марадоны, Джаннина и Дальма — его дочери (прим. ИноТВ).