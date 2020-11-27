Мнение: Неэкологичный пластик

27.11.2020, 17:50, Разное

Почему динамика сближения должна соответствовать динамике значимости?

Потому что если вы оказываетесь ближе, чем хочется вам или человеку, ваша близость действует как щипцы.

Точно так же действуют и чрезмерные шары. Как щипцы.

И корм, и крючок, и пика мимо границ – это щипцы.

Все, что мимо границ, это щипцы. И называть это рыбацкими словами нельзя.

Даже если чуть-чуть мимо границ, это уже не шар, и не крючок, а щипцы.

А если очень мимо, то совсем щипцы.

Все должно быть в меру, иначе это щипцы.

А щипцы снижают вашу значимость.

Парадокс, но если вы специально тормозите динамику сближения, когда значимость человека уже большая, это тоже щипцы. Потому что вы вытягиваете из человека вложения.

Куда ни глянь мимо границ, везде будут щипцы.

И это очень упрощает учебную задачу.

Хотите научиться держаться в границах, избегайте щипцов. Больше ничего не требуется.

Некоторые думают, что отследить щипцы очень сложно.

Но если вы хорошо поймете, что такое щипцы и почему они так вредны, вы и отслеживать их будете лучше.

Вот, например, быстрое сближение.

Есть мужчины, которые с первого свидания признаются женщинам в любви, и есть женщины, которые не долго думая, сразу же идут к таким мужчинам в гости. Даже если два паровоза совпали, нет ничего хорошего.

Незнакомые люди внезапно оказываются парой, в первый же вечер.

На утро один или оба делают шаг назад.

Чаще всего тот, у кого ОЗ повыше это делает, но вслед за ним и второй, от обиды.

Иногда, наоборот, тот, у кого ОЗ ниже, превентивно отступает, как бы не желая давить, то есть чувствуя щипцы, пытается сделать анти-щипцы.

Но получаются еще одни щипцы. Первые щипцы – быстрое сближение, вторые щипцы – “золушкин побег”, в кавычках, потому что это не имеет отношения к золушкам и побегам.

Бывает же, что сблизившись вперед роста значимости, люди стараются поддерживать близость, оба или один под внутренними щипцами.

Мужчина мучительно думает, что надо написать женщине, как все было превосходно, какая она чудесная, но писать ему не хочется. Он и так поторопился.

Женщина тоже поторопилась, но теперь она ждет шага мужчины и психует, что если он ничего не напишет, это будет означать, что она продешевила.

Но дело не в дешевизне и не в экселе, думать про это – лишать отношения оставшейся спонтанности, которая и так пострадала от щипцов.

Недавно я прочитала в ленте унылое, что хотеть секс женщине нельзя, пока не получено необходимое количество ухаживаний. Народ, вы с ума сошли? Какие еще количества ухаживаний? Дело не в этом и не во вложениях мужчины, а в том, что вы должны быть симпатичны друг другу больше, чем просто знакомые люди. Значимость должна вырасти и тогда физическое сближение будет органично, желаемо с обеих сторон. Хотя мужчины часто инициируют физическое сближение сразу, и это нормально, они далеко не всегда готовы к нему. Это скорее их галантность – приглашать девушку в гости, но это совсем не значит, что они мечтают оказаться с ней в постели. Онегины никогда не хотят этого с малознакомыми девушками, они предпочли бы делать это с теми, кого успели узнать хорошо. КСЖ с большой К или казановы могут заняться сексом и с незнакомкой, но это не значит, что они не испытают неловкости от того, что девушка будет считать их своим парнем, оставаясь при этом чужой.

Если ваша значимость не соответствует уровню близости, второй вынужден либо сделать шаг назад и вы окажетесь в невыгодной ситуации, либо делать вид, что ваша значимость соответствует, а это новые и новые щипцы для него, еще более невыгодная для вас ситуация.

То же самое касается не только физического сближения, но и эмоционального. Оно тоже не должно опережеть значимость. Некоторые думают, что эмоциональное сближение – это и есть динамика СЗ. Нет.

Если эмоциональное сближение опережает рост СЗ, это еще хуже, чем физическое опережение.

В конце концов если вы переспали до того, как нормально познакомились, но оба относитесь к сексу просто, получили удовольствие и не стали париться, вы можете познакомиться и потом и ваша значимость друг для друга еще может быть вырастет. А вот если вы поторопились эмоционально сблизиться, оставаясь равнодушными, вам может стать по-настоящему неприятно. Вы рассказали о себе слишком много интимных подробностей, например. Человек перед вами – чужой, а знает о вас то, чего и друзья не знают. Вы можете чувствовать себя так, будто он сунул нос в ваше грязное белье, хотя вы сами его в это втянули, но от этого еще неприятней.

Или вы наговорили ему слишком много восторженных, любовных слов. Это мы вчера видели в письме парня. Сюсюсю, мимими, блаблабла, с совершенно чужой теткой, которую он и разглядеть толком не успел, даже не понял, что ей 38 вместо 28. Ничего хорошего в этом нет. Мало того, что “шары” его все скользкие, липкие, противные от того, что не соответствуют его реальному, честному отношению, и это заметно женщине, и от этого ей тоже тухло, даже если у нее голодная корона. Так еще он оказался в дурацком положении. Хорошо, что она здорова, а так чувствовал бы себя вынужденным стать ей сиделкой. Но и теперь непонятно что делать с это престарелой, по сравнению с ним, дамой, которой он уже наврал с три короба про неземную любовь. Значимость его тоже низкая, но оба они оказались друг у друга в кишках и теперь брезгливо озираются.

Никогда не гоните свой паровоз. Шаги не должны опережать чувства. Даже если второй отзывается на вашу гонку восторгом, не делайте этого. Вам нужная очень честная рефлексия и шаги ваши должны соответствовать не только шагам второго, с учетом гендерной разницы, но и вашему отношению к нему – и это главное. Иначе ни один ваш шаг не будет иметь силы, все шаги будут мимо границ. И даже если второй вам ответит встречным шагом, скорее всего это тоже будет фальшиво, и оба вы окажетесь в ситуации, когда отношения вроде есть, а энергии на них у обоих нет.

Из-за вранья многие оказываются в дефолте сразу, не побывав в балансе даже дня.

И потом пишут мне, что влюбиться получается только в людей с большей ОЗ.

Еще бы.

Люди с большей ОЗ недоступны и с ними не очень-то погонишь паровоз, ни физически, ни эмоционально. А вот с людьми равной ОЗ получается одна и та же шняга:

– Ты такая красивая, невероятно просто, никого красивей в жизни не видел!

– А ты такой крутой, это какой-то восторг, настоящий принц!

Потом встретились и все очень тухло. И ладно, если хотя бы на встрече не притворялись. А то и на встрече начинается: визги восторга, стоны страсти, комплименты рекой, а потом… Сил нет поддерживать этот темп, фрустрация под щипцами растет. Этот вдруг “приболел”, у той внезапно “аврал на работе”, оба не знают, что делать друг с другом. Сами отморожены, но и на отмороженность другого обижаются. Потонули во вранье.

В последнем тесте про рефлексию и речь надо было заметить, что все нерыбы очень искренние, слышат себя и не врут, именно это дает их словам и поступкам силу.

Решето плохо тем, что это рефлексия вслух, противоречивое месиво, которое сначала надо переварить, а потом уже озвучить, не вываливать его в процессе.

Но если вы вываливаете фальшивку, какие-то домашние заготовки, пластмассовые штампы и подслушанные у кого-то фразы, хуже вашей речи не может быть ничего.

Будьте уверены, вы как партнер – худшее из возможного.

Давайте, друзья, примеры пластмассы из разных писем, последнее время их много было.

Не обязательно цитировать, можно пересказывать и даже моделировать.

И серии щипцов описывайте. Когда одни щипцы пытаются компенсировать другими щипцами. Это вот любимый способ рапанов за два хода заваливать значимость до отрицательных значений.