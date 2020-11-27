Кирилл Нагиев и Стас Круглицкий на новых кадрах из сериала “ЧУМА! Вторая волна”

27.11.2020, 17:38, Разное

Первый сезон сериала “ЧУМА!”, показанный в мае, собрал много положительных отзывов и получил рекордное количество просмотров в онлайн-кинотеатре IVI, так что выход продолжения – неудивителен. С 30 октября в онлайн-кинотеатре доступны новые эпизоды. На очереди – уже пятый, в котором опять появятся разбойники в исполнении Стаса Круглицкого (блогер @stasprostoclass) и Кирилла Нагиева, которые уже выходили на большую дорогу в первой серии.

Проект “ЧУМА!” получил признание зрителей, потому что он очень злободневный, все шутки актуальные. Все, что произошло вчера, уже завтра высмеивается в сериале. Актеры воспринимают съемки как веселый капустник, поэтому “ЧУМА!” смотрится очень легко, – говорит Кирилл Нагиев.

Кирилл Нагиев

Зоя Бербер и Кирилл Нагиев

Для меня это не первый опыт в кино, я уже снимался в сериале, поэтому примерно понимал механику процесса. Самое сложное на этих съемках было ждать – даже если появляешься буквально на несколько секунд, приходится ждать весь день. Но это все наша “кухня”. Зрителям скажу – сериал “ЧУМА!” смотреть стоит, потому что он классный, легкий и смешной, – говорит Стас Круглицкий.

Стас Круглицкий При работе над сценарием нового сезона создатели учитывали и мнение поклонников проекта: треть зрителей попросили новый сюжетный поворот для Уильяма, и сценаристы прислушались. Во время “Второй волны” произошло уже немало событий. В Нищбург привезли вакцину от чумы, она оказалась отравлена, а Уильям уже не один раз поссорился с Мартой (Зоя Бербер). Более того, в лесу обнаружилась пропавшая в детстве дочь Барона (Максим Лагашкин) Августина, которая теперь живет во дворце.

Зоя Бербер Алина Алексеева Денис Привалов Максим Лагашкин Игорь Ознобихин Отметим, что в сезоне 2020-2021 зрители IVI увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериал “Нежность”, сегодня, 27 ноября, выходит комедийный сериал с криминальным уклоном “Закон и Беспорядок”. В разгаре съемки сатирического проекта “Бесит”, отснято ток-шоу “Мужская тема”. А в декабре зрителей IVI ждет интерпретация классики “Мертвые души”, караоке-проект “Чумовой Новый год” и другое.