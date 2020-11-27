Политолог объяснил, почему Кремль не желает разговаривать с белорусской оппозицией

27.11.2020, 17:32, Разное

Белорусская оппозиция считает Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Баранчик уверен: нет оснований с уверенностью заявлять о ее победе. Сомнения в объективности данных Центризбиркома – недостаточное основание, указал эксперт.

Несмотря на массовость протестных акций, Кремль не может аппелировать к мнению белорусского народа, считает политолог. История знает много примеров, когда настроения людей стремительно менялись.

Баранчик напомнил, что народные массы поддержали вступление России в Первую мировую войну, а через несколько лет свергли царя. В начале 1930-х годов люди в Германии рукоплескали Адольфу Гитлеру, а потом мечтали о его уходе, рассуждает эксперт.

По его мнению, для начала диалога с Кремлем белорусская оппозиция должна выбрать достойных представителей. С Тихановской Москве разговаривать не о чем, убежден Баранчик.

Он считает, что приемлемые для Москвы кандидаты есть в белорусском госаппарате. Проблема – в нежелании Александра Лукашенко делиться властью, убежден политолог.

“Но, думаю, все объективные и субъективные предпосылки для этого уже давно существуют, и белорусский транзит начнется довольно скоро, в пределах весны-лета следующего года”, – сказал Баранчик в интервью сайту “Политнавигатор”.

Ранее белорусский дипломат Андрей Котов сообщил о разговоре Светланы Тихановской с представителем Кремля. Он полагает, что это первый шаг на пути диалога Москвы с оппозицией.