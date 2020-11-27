Тихановская пролила свет на контакты с Байденом

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27.11.2020, 17:32, Разное

По словам Тихановской, она получила личное послание от Байдена. Избранный президент США пригласил ее на свою инаугурацию.

“Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу”, – рассказала Тихановская в эфире программы “Просвет” на польском телеканале “Белсат”.

Байден поддержал Тихановскую после начала массовых протестов в Белоруссии. Он осудил власти республики за насилие над протестующими.

Тихановская поздравила Байдена с победой на президентских выборах. В США учитывается мнение каждого человека, а в Белоруссии голоса были украдены, заявила она. Политик выразила надежду на скорую встречу с новым главой Белого дома.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец пообещал Александру Лукашенко серьезные проблемы в случае победы Джо Байдена. По его мнению, Дональда Трампа события в Белоруссии не интересовали. Новая американская администрация не будет смотреть на происходящее в республике сквозь пальцы, считает эксперт.

Он напомнил, что на Западе Лукашенко считают “последним диктатором Европы”. Байден может сильно пощекотать ему нервы, предупредил Болкунец.

Выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп заподозрил оппонентов в фальсификациях. Он обратился в суды, но безрезультатно. 24 ноября президент распорядился начать передачу власти новой администрации.



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